خدمات تلفن گویا برای داوطلبان دكتری بدون آزمون دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد با اعلام این خبر افزود: داوطلبان دوره دكتری تخصصی بدون آزمون كه می بایست اطلاعات مقالات و تولیدات علمی خود را برای این معاونت از طریق سایت www.azmoon.org ارسال كنند، در صورتیكه كد رهگیری یا شماره پرونده خود را در اختیار ندارند، می توانند با برقرای تماس با شماره ۴۷۴۳ و انتخاب گزینه ۵ كد رهگیری و شماره پرونده خود را از سیستم بطور خودكار دریافت كنند.

وی افزود: داوطلبان دوره دكتری تخصصی بدون آزمون می بایست عناوین تولیدات علمی خود را منطبق با فرم موجود در سایت تكمیل كنند لذا نیازی به ارسال كل متن مقاله نیست.

علوی فاضل درخصوص پاسخگویی به داوطلبان خاطرنشان كرد: هدف ما ایجاد شرایطی است كه داوطلبان بتوانند بدون مراجعه یا اتلاف وقت به مطالبات و خواسته های خود برسند.

معاون سنجش و پذیرش افزود: تقویت روابط عمومی مجازی می تواند تا حد زیادی سطح و سرعت دسترسی را افزایش داده و این امر به رضایت داوطلبان منجر خواهد شد.

وی گفت: ما در پی آن هستیم كه در آینده كلیه اعلام نتایج داوطلبان را براساس سیستم پاسخگویی تلفن گویا ایجاد كرده تا در صورتیكه داوطلبی امكان دسترسی به اینترنت نداشته باشد بتواند از طریق تلفن از نتایج خود مطلع شود.