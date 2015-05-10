گرانی میوه های بهاری در اصفهان/ تنها گروه خاصی توانایی خرید دارند

ناصر اطرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر بیشتر میوه های بهاری که وارد بازار شده وارداتی است و تولیدات اصفهان از این هفته و هفته آینده به بازار عرضه می شود.

وی دلیل گران بودن قیمت میوه های بهاری از جمله گوجه سبز، توت فرنگی، گیلاس و زردآلو را نوبرانه بودن آن و عرضه کم آن در سطح بازار عنوان کرد و بیان داشت: عرضه کم این دست از میوه ها بخشی به علت وارداتی بودن آن و بخشی نیز به دلیل این است که هنوز تولیدات داخل استان وارد بازار نشده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها اقشار خاصی از مردم توانایی خرید این نوع میوه ها را دارند، گفت: اگر شاهد افزایش قیمت برخی از صیفی جات از جمله هندوانه و طالبی و گرمک در سطح بازار هستیم به این علت است که سال گذشته بخش زیادی از صیفی جات روی دست کشاورزان ماند و دیگر امسال اقدام به تولید کم صیفی جات کردند.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان خاطرنشان کرد: به مرور با افزایش حجم زیادی از گوجه سبز و توت فرنگی به بازار با کاهش قیمت این نوع از میوه ها مواجه خواهیم شد.

وی با بیان اینکه قیمت توت فرنگی نسبت به هفته قبل پائین تر آمده است، اعلام کرد: بخشی از توت فرنگی ها گلخانه ای بار آمده و بخشی از سنندج و شمال وارد اصفهان شده است.

اطرج یکی دیگر از دلایل گرانی گوجه سبز و گیلاس را به خاطر وزش بادهای شدید و بارندگی ها در سطح استان خواند و گفت: در اثر بارش ها و وزش باد که سبب به بار ننشستن گوجه سبز و گیلاس شد،در چرخه آینده بازار تاثیر گذاشت و نرخ آنها افزایش یافت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حجم میوه های بهاری که وارد بازار شده کافی است زیرا که تنها اقشار خاصی از مردم توانایی خرید را دارند و اعلام کرد: گیلاس و زرد آلوی تولید داخل استان هنوز به بازار عرضه نشده است.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار گفت: در حال حاضر با تولیدات کم هندوانه و طالبی در اصفهان روبرو هستیم و تقاضا زیاد است و به همین جهت قیمت این محصولات افزایش یافته است.

وی همچنین با اشاره به اینکه عمده صیفی و سبزیجات در سطح بازار از استان های جنوبی وارد شده است، گفت: بخشی از سبزیجات از استان های کرج، شهریار و دزفول به بازار اصفهان آمده است.

اطرج با بیان اینکه سبزیجاتی که احتمال آبیاری آنها با پساب داده می شد از شهر ری و شهریار وارد شده است ،افزود: این درحالی است که سبزیجات اصفهان به دلیل باز بودن آب رودخانه ، با پساب آبیاری نشده است.

وی با اعلام اینکه هیچ ممانعتی در خرید محصولات کشاورزان شرق اصفهان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: کشاورزان یا با فروش محصولات خود به غرفه داران میوه و تره بار ، به صورت حق العمل هزینه خود را دریافت می کردند و یا به صورت مستقیم محصولات خود را در میدان به فروش می رسانند که خود مغازه داران به خاطر بیماری شیگلوزیس زیر بار خرید این محصولات نمی روند.