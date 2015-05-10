واکنش یک نماینده به فعالیت دفتر حافظ منافع آمریکا و پاسخ ابوترابی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فتاحی در پایان جلسه علنی امروز مجلس و در تذکر شفاهی به وزارت امور خارجه گفت: باید ماجرای دفتر حافظ منافع آمریکا که در ساختمان مستقل شروع به کار کرده، مشخص شود؛ زیرا برخیها میخواهند پشت پرده یک سری از کارها را انجام بدهند که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست. ما با آمریکا هیچ رابطهای نداریم و این کار، مقدمه جاسوسی است که قبلا آمریکا آن را ثابت کرده است.
وی ادامه داد: در این روزها شاهد بمبارانهای ناجوانمردانه خاندان وهابی صهیونیستی سعودی علیه مردم مظلوم یمن هستیم؛ بیش از دو ماه است از قتل عام مردم یمن توسط وهابیون صهیونیسم و آمریکاییها میگذرد، متاسفانه سازمانهای بینالمللی سکوت کردهاند و هیچ اقدامی برای توقف این حملات وحشیانه نمیکنند.
نماینده شهربابک در مجلس افزود: باید به حال سازمانهای سران کشورهای اسلامی و کشورهای غیرمتعهد، تأسف خورد؛ به دلیل اینکه حرکتی در این رابطه انجام ندادند.
فتاحی تصریح کرد: متاسفانه در این روزها وزیر خارجه انتصاب وزیر جدید خارجه عربستان صعودی را تبریک میگوید؛ نمیدانم آقای ظریف خیانتهای وهابیون کثیف به جهان اسلام، مردم ایران و دیگر کشورهای اسلامی را فراموش کرده است؟!
وی افزود: وهابیون سعودی در پرورش تروریستها سابقه طولانی دارند، بنابراین چگونه میشود که از انتصاب آدم وحشی وهابی به سمت وزارت خارجه، خوشحال شد؟
این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی عهدنامهها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ من به عنوان عضو مجلس اعلام میکنم توافق هستهای باید به تصویب مجلس برسد، در غیر اینصورت از اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود.
پس از اعلام تذکر این نماینده مجلس، حجتالاسلام محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: معاون پارلمانی وزارت خارجه در این رابطه توضیح داده است که موضوع تغییر، ساختمان استیجاری دفتر حافظ منافع آمریکا بوده و هیچ مسئله ای در این رابطه وجود ندارد.
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