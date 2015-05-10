۱۶ گلزار شهید در سالروز فتح خرمشهر در رودسر افتتاح می شود

رضا غمخوار ظهر یکشنبه در نشست ستاد ساماندهی گلزار شهدای رودسر اظهار داشت: ۱۶ گلزار شهید در بخش های مختلف شهرستان رودسر همزمان با سالروز فتح خرمشهر افتتاح می شود.
وی افزود: همزمان با سوم خرداد مزار شهدای گمنام قاسم آباد سفلی بخش چابکسر نیز به بهره برداری می رسد.
غمخوار ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته گلزار شهدای گمنام روستای سرایدشت بخش مرکزی رودسر نیز با حضور مسئولان همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر به بهره برداری می رسد.
وی گفت: در شهرستان رودسر ۱۳۴ گلزار شهدا وجود دارد که ۸۰ درصد آن ها ساماندهی شده اند.
به گفته غمخوار در این شهرستان ۱۴ گلزار شهید گمنام در ۶ نقطه از شهر وجود دارد.
این مسئول اظهار داشت: شهرستان رودسر دومین شهرستان بعد رشت است که کار ساماندهی گلزار شهدا را اجرایی و عملیاتی کرده است.
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