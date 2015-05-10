  1. استانها
  2. گیلان
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۲۰

غمخوار خبر داد:

۱۶ گلزار شهید در سالروز فتح خرمشهر در رودسر افتتاح می شود

۱۶ گلزار شهید در سالروز فتح خرمشهر در رودسر افتتاح می شود

رودسر – رییس بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان رودسر در نشست ستاد ساماندهی گلزار شهدا از افتتاح ۱۶ گلزار شهدا این شهرستان همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر خبر داد.

رضا غمخوار ظهر یکشنبه در نشست ستاد ساماندهی گلزار شهدای رودسر اظهار داشت: ۱۶ گلزار شهید در بخش های مختلف شهرستان رودسر همزمان با سالروز فتح خرمشهر افتتاح می شود.

وی افزود: همزمان با سوم خرداد مزار شهدای گمنام قاسم آباد سفلی بخش چابکسر نیز به بهره برداری می رسد.

غمخوار ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته گلزار شهدای گمنام روستای سرایدشت بخش مرکزی رودسر نیز با حضور مسئولان همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر به بهره برداری می رسد.

وی گفت: در شهرستان رودسر ۱۳۴ گلزار شهدا وجود دارد که ۸۰ درصد آن ها ساماندهی شده اند.

به گفته غمخوار در این شهرستان ۱۴ گلزار شهید گمنام در ۶ نقطه از شهر وجود دارد.

این مسئول اظهار داشت: شهرستان رودسر دومین شهرستان بعد رشت است که کار ساماندهی گلزار شهدا را اجرایی و عملیاتی کرده است.

 

 

 

 

کد مطلب 2577215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها