پیکر یک شهید گمنام در کرمانشاه تشییع می شود

سرهنگ بهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم تشییع پیکر یک شهید گمنام در کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: پیکر پاک این شهید ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه هفته جاری از خیابان شهدای نبی اکرم (ص) تا حسینیه ثارالله تشییع خواهد شد.

معاون فرهنگی سپاه حضرت نبی اکرم (ص) گفت: پیکر این شهید گمنام پس از تشییع، در حسینیه ثارالله کرمانشاه به خاک سپرده می شود.

میرزایی در پایان ضمن تاکید بر ادامه راه شهدای دفاع مقدس، گفت: گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال جنگ تحمیلی و انتقال ارزش‌ های دفاع مقدس امری است که باید مورد توجه قرار داشته باشد.