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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۰۲

از سوی مدیر کل دفتر امور بانوان؛

سیاست های حوزه زنان استانداری گلستان در سال جدید تشریح شد

سیاست های حوزه زنان استانداری گلستان در سال جدید تشریح شد

گرگان- مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گلستان سیاست های حوزه زنان این واحد در سال جدید را شرح داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه عبداللهی، ظهر یکشنبه درکارگروه زنان و خانواده گفت: موضوع زن و خانواده به عنوان یکی از موضوعات حیاتی و مورد تاکید اسلام در پیشرفت و تعالی جامعه و از طرف دیگر به عنوان یکی از نقاط تمایز و روبرویی فکری نظام اسلام با نظام سلطه جهانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این امر در رهنمودها و تدابیر ابلاغی رهبر معظم  انقلاب «دام ظله العالی » و ریاست محترم جمهور نیز فراوان مورد تاکید قرارگرفته است.

عبداللهی افزود: ضروری است با هماهنگی و پیگیری دستگاههای اجرایی میثاق نامه همدلی و همزبانی دولت و ملت را رقم بزنیم.

وی اضافه کرد: زنان و مردان آگاه, توانمند و مسئولیت پذیر تلاش می کنند جامعه ای با اخلاق اسلامی و کمترین سطح آسیب های اجتماعی را  بوجود آورند.

عبداللهی تاکید کرد: نهاد های حاکمیتی هوشمند و مسئول نسبت به حراست از کیان خانواده و تقویت عوامل موثر بر تشکیل تحکیم و تعالی خانواده پایدار می توانند موثر باشند.

وی در این نشست ضمن بیان گزارشی از فعالیتهای حوزه زنان و بررسی مطالبات زنان در سال ۹۳ به ارائه سیاست ها و رویکرد حوزه زنان در سال ۹۴ پرداخت و گفت: تحکیم, تعالی, تقویت و گسترش نهاد خانواده و ایجاد تعادل میان نقش های خانوادگی و اجتماعی زنان و مردان, بهبود حمایت ها و ارتقاء زمینه های توانایی مهارت های لازم برای اشتغال دختران و کار آفرینی زنان برای عرصه های اقتصادی و معیشتی خانواده با تاکید به زنان سرپرست خانوار و خانواده های آسیب دیده و نیازمند، کاهش زمینه های خشونت خانگی علیه زنان از طریق افزایش مهارت های زنان و اصلاح نگرش مردان و مهارت افزایی آنان-   توجه جدی به بحث پژوهش در حوزه زنان - ورزش و اوقات فراغت زنان را از جمله الویت های حوزه زنان نام برد.

عبداللهی توجه جدی به زنان و کودکان درگیر اعتیاد، حمایت از زنان سالمند با توجه به بالا بودن سن امید به زندگی زنان و افزایش احتمالی تک زیستی در سنین کهنسالی، افزایش امنیت زنان در محیط کار و محیط اجتماعی به منظور کاهش آسیب پذیری و افزایش کار آمدی اجتماعی، پیگیری آزمون های استخدامی بانوان، توجه جدی در بحث تسهیلات خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار، توجه به توانمند سازی زنان و دختران روستایی و عشایری که در چرخه تولید نقش بسیار پررنگی دارند و پیگیری امور کودکان حاصل از ازدواج با اتباع بیگانه از دیگر موارد مهم حوزه زنان در سال جاری عنوان کرد.

کد مطلب 2577234

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