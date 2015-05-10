امنیت جامعه در سایه ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از معاونان، مرزبانان و یگانهای ویژه نیروی انتظامی کشور اظهار داشت: خداوند میگوید ما بشر را راهنمایی میکنیم و راه را نشان میدهیم اما در این میان گروهی سخن ما را قبول نمیکنند و هوای نفس بر آنها غالب میشود.
وی با بیان اینکه پیامبر گرامی اسلام(ص) بالاتر از همه موجودات است، افزود: خداوند میگوید ما برای هر پیامبری شیطانهایی از جن و انس قرار دادیم و آنها کسانی هستند که در برابر رسول خدا میایستند.
استاد برجسته حوزه ابراز کرد: داعشیها برای انجام نیرنگهای خود همدیگر را یاری میکنند و همچنین در این جهت همدستان خود را از طعمهها آگاه و با خبر میکنند.
وی عنوان داشت: خداوند بالاترین تواناییها را دارد تا ما دچار گناه نشویم اما از آنجایی که انسانها مختار هستند میتوانند خودشان انتخاب کنند و در این صورت بهشت و جهنم معنا مییابد.
آیت الله علوی گرگانی تصریح کرد: هیچ انسانی نمیتواند بگوید گرفتار هستم زیرا عالم، آزاد است و ما حق انتخاب داریم.
مرجع تقلید شیعیان عنوان داشت: در قرآن ذکر شده که همواره دشمن وجود دارد و هیچ زمانی نیست که همه موافق یک امر باشند.
وی یادآور شد: اگر همه ما تحت فرمان فرمانده باشیم و قدرت واحده رهبری را حفظ کنیم و بیمنت عمل کنیم، دین و کشورمان در امان میمانند.
آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه همواره در دنیا درگیری وجود دارد، افزود: آمریکا با وجود قدرتی که دارد نتوانسته در برابر درگیریهای مردم خود بایستد.
وی با بیان اینکه ولایت فقیه یکی از ارکان بسیار مهم در انقلاب اسلامی است، تأکید کرد: باید قدردان ولایت باشیم و با تمام وجود از آن صیانت کنیم.
استاد برجسته حوزه افزود: در سایه ولایت امنیت در جامعه برقرار میشود و اگر قدرت، شجاعت، تدبیر و مدیریت ولایت فقیه نبود، شاید سرنوشت ما بدتر از کشورهای منطقه بود.
وی افزود: اگر آحاد جامعه در پیروی از دستورات رهبری به وظیفه خود عمل کرده و خود را موظف به اجرای پیروی از ولایت بدانند، دشمنان این انقلاب و نظام هیچ کاری از پیش نخواهند برد.
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