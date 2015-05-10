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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۰۳

آیت الله علوی گرگانی:

امنیت جامعه در سایه ولایت است

امنیت جامعه در سایه ولایت است

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان با بیان اینکه در سایه ولایت امنیت در جامعه برقرار است، گفت: اگر آحاد جامعه در پیروی از دستوارت رهبری به وظیفه خود عمل کنند، دشمنان هیچ کاری را پیش نخواهند برد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از معاونان، مرزبانان و یگان‌های ویژه نیروی انتظامی کشور اظهار داشت: خداوند می‌گوید ما بشر را راهنمایی می‌کنیم و راه را نشان می‌دهیم اما در این میان گروهی سخن ما را قبول نمی‌کنند و هوای نفس بر آنها غالب می‌شود.

وی با بیان اینکه پیامبر گرامی اسلام(ص) بالا‌تر از همه موجودات است، افزود: خداوند می‌گوید ما برای هر پیامبری شیطان‌هایی از جن و انس قرار دادیم و آنها کسانی‌ هستند که در برابر رسول خدا می‌ایستند.

استاد برجسته حوزه ابراز کرد: داعشی‌ها برای انجام نیرنگ‌های خود همدیگر را یاری می‌کنند و همچنین در این جهت همدستان خود را از طعمه‌ها آگاه و با خبر می‌کنند.

وی عنوان داشت: خداوند بالا‌ترین توانایی‌ها را دارد تا ما دچار گناه نشویم اما از آنجایی که انسان‌ها مختار هستند می‌توانند خودشان انتخاب کنند و در این صورت بهشت و جهنم معنا می‌یابد.

آیت الله علوی گرگانی تصریح کرد: ‌هیچ انسانی نمی‌تواند بگوید گرفتار هستم زیرا عالم، آزاد است و ما حق انتخاب داریم.

مرجع تقلید شیعیان عنوان داشت: در قرآن ذکر شده که همواره دشمن وجود دارد و هیچ زمانی نیست که همه موافق یک امر باشند.

وی یادآور شد: اگر همه ما تحت فرمان فرمانده باشیم و قدرت واحده رهبری را حفظ کنیم و بی‌منت عمل کنیم، دین و کشورمان در امان می‌مانند.

آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه همواره در دنیا درگیری وجود دارد، ‌ افزود: آمریکا با وجود قدرتی که دارد نتوانسته در برابر درگیری‌های مردم خود بایستد.

وی با بیان اینکه ولایت فقیه یکی از ارکان بسیار مهم در انقلاب اسلامی است، تأکید کرد: باید قدردان ولایت باشیم و با تمام وجود از آن صیانت کنیم.

استاد برجسته حوزه افزود: در سایه ولایت امنیت در جامعه برقرار می‌شود و اگر قدرت، شجاعت، تدبیر و مدیریت ولایت فقیه نبود، شاید سرنوشت ما  بدتر از کشورهای منطقه بود.

وی افزود: اگر آحاد جامعه در پیروی از دستورات رهبری به وظیفه خود عمل کرده و خود را موظف به اجرای پیروی از ولایت بدانند، دشمنان این انقلاب و نظام هیچ کاری از پیش نخواهند برد.

کد مطلب 2577241

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