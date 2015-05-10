به گزارش خبرنگار مهر، مهران محسنی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دانشگاه علوم پزشکی زنجان به هیچوجه خوابگاه خیرساز ندارد و در تلاش هستیم مشارکت خیرین را به این سمت بیشتر سوق دهیم.
وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در مجموع دارای سه هزار و ۳۰۰ دانشجو است ادامه داد: بخش مهمی از این تعداد را دانشجویان غیربومی تشکیل میدهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر دانشگاه علومپزشکی زنجان دارای ۱۰ خوابگاه ملکی و پنج خوابگاه خودگردان است که هزار و ۱۷۵ نفر از دانشجویان در خوابگاههای دولتی و ۳۸۲ نفر از آنها در خوابگاههای خودگردان مستقر هستند.
محسنی افزود: باید شرایط بهتری در خوابگاههای دولتی فراهم کنیم چرا که در خوابگاههای خودگردان، دانشگاه تنها مسئول نظارت بر آنها است البته به لحاظ هزینههای ایام و ذهاب و تغذیه دانشگاه دانشجویان را در این خوابگاهها حمایت میکند.
معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علومپزشکی استان زنجان گفت: در حال حاضر تنها دو خوابگاه دختران در پردیس دانشگاه متمرکز هستند و مابقی در سطح شهر پراکنده هستند که این پراکندگی سبب شده خدماتدهی با مشکل مواجه شود.
معاون فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه علومپزشکی استان زنجان گفت: با توجه به اهمیتی که مسائل خوابگاههای دانشجویی دارد ضرورت توجه به مشکلات دانشجویان هر ساله بیش از پیش احساس میشود از این رو در دانشگاههای علومپزشکی سراسر کشور هفتهای تحت عنوان هفته خوابگاهها در نظر گرفته میشود تا بیشتر از گذشته به وضعیت و مسائل دانشجویان توجه شود، به همین جهت شعاری که امسال برای این هفته در نظر گرفته شده "خوابگاهسازی، ارزش معنوی و ضرورت ملی" است.
وی افزود: برنامههای متنوعی برای این هفته تدارک دیده شده است که برای هر روز از این هفته عنوانی در نظر گرفته شده است، البته این دانشگاه قبل از شروع هفته خوابگاهها که از ۲۹ اردیبهشت تا ۴ خردادماه است برنامههای خود را آغاز کرده است که از جمله آنها میتوان به انتخاب شوراهای صنفی خوابگاهها و تشکیل ستاد اجرایی اشاره کرد.
نظر شما