لبیک ملت مسلمان ایران به ندای استمداد مردم یمن در «نسیم رحمت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتحادیه بین المللی امت واحده، از روز جمعه و با تشدید حملات سعودی ها به مناطق مختلف یمن، اوضاع انسانی این کشور وارد مرحله فاجعه بار و خطرناکی شده است. روز جمعه سخنگوی ائتلاف سعودی ها با منطقه عملیاتی باز خواندن استان صعده، به مردم این استان ضرب الاجل داد تا منازل خود را ترک کنند و این امر در حالی صورت می گرفت که جنگنده های سعودی از ابتدای حمله به یمن، ‌ بارها مناطق مختلف مسکونی و مراکز بیمارستانی صعده را هدف موشک های خود قرار داده بودند.

با اعلام ضرب الاجل سعودی ها برای حمله به صعده بسیاری از سازمان های حقوق بشر یمنی، از مردم و موسسات خیریه بین المللی و سازمانهای حقوق بشری، درخواست کمک کردند و خواستار اقدام فوری این سازمانها برای نجات مردم صعده از جنایت کشتار جمعی شده و مسئولیت این کشتار را بر عهده حکومت متجاوز سعودی دانستند.

پیش از این نیز گروه های بین المللی فعال در یمن با انتشار گزارشهای جداگانه ای، ‌ وضعیت این کشور را کاملا بحرانی خوانده و خواستار بازگشایی کامل و دائم مرزهای دریایی و هوایی یمن برای ورود نیازهای فوری مردم یمن شده بودند.

احمد حامد، رییس بخش رسانه ای کمیته های انقلاب یمن با اشاره به نابودی گسترده زیر ساختهای صعده، ازقطع کامل ارتباطات این منطقه خبر داده و گفت از روز جمعه نزدیک به ۹۰ بار به صعده حمله هوایی صورت گرفته است که در نتیجه آن حدود ۲۵۰ موشک و بمب بر فراز مناطق مختلف این استان ریخته شده است.

تمیم الشامی، سخنگوی وزارت بهداشت یمن نیز در گفتگو با شبکه المیادین گفت: یمن با یک فاجعه انسانی روبرو است و به علت قطع سیستم های ارتباطی، اطلاعاتی از آمار شهدا و مجروحان حملات شدید سعودی ها به شمال یمن در دست نیست.

همچنین برخی منابع خبری از اقدام ضد انسانی و غیر قانونی سعودی ها در بمباران ۱۳ بیمارستان در استان صعده خبر داده اند.

از دیگر سو «جوهانس ون در کلوف» هماهنگ کننده سازمان ملل در امور کمک های انسان دوستانه در گفتگو با شبکه الجزیره انگلیسی با اشاره به مشکلات ساکنان استان صعده گفت: «بسیاری از غیرنظامیان عملا در صعده گیر افتاده‌اند و با توجه به کمبود سوخت، آنها قادر به دسترسی به وسایل حمل و نقل نیستند. هدف قرار دادن کل یک استان غیرنظامیان بیشماری را در معرض خطر قرار می‌دهد»

بنا بر این گزارش، احزاب و سازمان های مردمی استان صعده نیز در بیانیه ای، از همه مردم دنیا و خصوصا مردم کشورهای منطقه وسازمان های بین المللی درخواست کردند تا اقدام فوری برای متوقف کردن حمله وحشیانه سعودی ها به صعده انجام دهند. در این بیانیه با ابراز تاسف از سکوت کشورها وسازمانهای حقوق بشری مقابل نسل کشی و جنایات ضد انسانی سعودی ها در حمله به مناطق مسکونی و نابودی امکانات عمومی، زیر ساختها و مراکز درمانی، آواره کردن مردم و نابودی زیرساختها در کنار نسل کشی صورت گرفته در صعده را فراتر از جنگ جهانی دوم دانستند.

انتشار این بیانیه ها و درخواستهای کمک رسانی در حالی توسط گروه ها و سازمانهای مردمی یمن صورت می گیرد که ائتلاف جنگ طلب سعودی، ‌از ابتدای حمله به یمن با طراحی پازل رسانه ای سعی در وارونه جلوه دادن وقایع یمن و سانسور شدید اخبار کشتار مردم مظلوم این منطقه نموده است و سعی در مشروعیت بخشی به حملات خود به یمن نموده است.

هدف قرار دادن رسانه های داخلی یمن و اجازه ندادن به خبرنگاران رسانه های خارجی برای ورود به یمن، در کنار وارونه جلوه دادن حمله سعودی ها به یمن توسط رسانه های وابسته به دلارهای نفتی دولتهای مرتجع عربی و رسانه های غربی، بخش اصلی سیاست رسانه ای ائتلاف سعودی – آمریکایی در مواجهه با فریاد یاری خواهی مردم مظلوم یمن است که منجر شده است تا بسیاری از مردم آزاده کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نیز از آنچه در یمن در حال رخ دادن است بی اطلاع بمانند.

بر همین اساس، از روزهای نخستین آغاز تجاوز سعودی به یمن، اتحادیه بین المللی امت واحده به همراه برخی تشکل های مردمی داخل و خارج کشور در صدد برآمدند تا با راه اندازی کمپین نسیم رحمت، اقدامی در راستای کمک به مردم مظلوم یمن و رساندن فریاد مظلومیت آنها به آزادگان جهان صورت دهند.

در همین راستا و بعد از شدت گرفتن حملات سعودی ها و با توجه به ندای امداد خواهی ملت مظلوم و مقاوم یمن، بار دیگر از مردم شریف و انسان دوست ایران اسلامی درخواست می کنیم تا به فریاد همنوعان مسلمان خود در یمن لبیک گفته و به یاری آنها بشتابند.

درگاه الکترونیکی جمع آوری کمک برای مردم یمن به آدرس http://unified-ummah.org/payment-yemen.php شماره حساب قرض الحسنه ۲۰۲۶۵۵۲۷۰ بانک تجارت شعبه شریعتی- بهارشیراز به نام «مجمع جوانان امت واحده» قابل پرداخت در تمامی شعب بانک تجارت در سراسر کشور جهت این امر اعلام شده است. شماره شبای این حساب نیز جهت واریز اینترنتی IR۴۵۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۰۲۶۵۵۲۷۰ اعلام شده است.

پیش از این نیز اتحادیه بین المللی امت واحده کمک های انسان دوستانه ای را به کشورهای فلسطین (به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریال در قالب کاروان آسیایی همبستگی با مردم غزه و سرپرستی ایتام شهدا)، سومالی (به ارزش ۲ میلیارد و ۲۲۵ میلیون ریال)، میانمار (به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال)، پاکستان (۱۰ هزار دلار) و سوریه (به ارزش ۱میلیارد و پانصد میلیون ریال) ارسال کرده است.