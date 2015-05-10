به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین حسن زاده یکشنبه در جلسه تشریح برنامه های این سازمان برای سال ۹۴ گفت: کاشت گونه‌های بومی منطقه اولویت اصلی این سازمان ات و بر همین اساس سعی داریم کاشت پهن برگ ها و گونه های بومی را در توسعه فضای سبز تبریز افزایش دهیم.

وی با تاکید بر انجام اقدامات اصولی و برنامه ریزی شده در حوزه فضای سبز تبریز با استفاده از نتایج سال گذشته اظهار داشت: در این میان نوع گونه های کاشته شده مدنظر است چرا که گونه های بومی همگی گونه هایی پر آب و یا با نیاز مصرف آب بالا هستند و سازمان پارکها و فضای سبز تبریز به طور قطعی و جدی پیگیر توسعه فضای سبز بوده و به حتم این امر با نگرشی کارشناسانه و علمی صورت می گیرد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز از برنامه ریزی های و ایجاد زیرساخت‌ های لازم برای این امر خبر داد و تصریح کرد: ایجاد فضای سبز پایداری که حتی در فصول سرد سال نیز حفظ شودٰ مورد توجه قرار گرفته و برای دستیابی به این هدف، کاشت گونه های همیشه سبز و درختانی با بدنه زیبا در دستور کار است.

حسن‌زاده در پایاناستفاده از چمن به عنوان فضای سبز را محدود به نقاط مورد نیاز دانست و گفت: بازپیرایی فضای سبز شهری تبریز بدلیل ایجاد امکان اصلاح و جایگزینی و حتی امکان حذف کم هزینه در نقاط مورد نیاز، از دیگر مواردی است که در اولویت امور سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قرار دارد.