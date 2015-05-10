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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۲۰

حسن زاده:

کاشت گونه‌های بومی اولویت اصلی سازمان پارک های تبریز است

کاشت گونه‌های بومی اولویت اصلی سازمان پارک های تبریز است

تبریز - مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز کاشت گونه‌های بومی اولویت اساسی این سازمان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین حسن زاده یکشنبه در جلسه تشریح برنامه های این سازمان برای سال ۹۴ گفت: کاشت گونه‌های بومی منطقه اولویت اصلی این سازمان ات و بر همین اساس سعی داریم کاشت پهن برگ ها و گونه های بومی را در توسعه فضای سبز تبریز افزایش دهیم.

وی با تاکید بر انجام اقدامات اصولی و برنامه ریزی شده در حوزه فضای سبز تبریز با استفاده از نتایج سال گذشته اظهار داشت: در این میان نوع گونه های کاشته شده مدنظر است چرا که گونه های بومی همگی گونه هایی پر آب و یا با نیاز مصرف آب بالا هستند و سازمان پارکها و فضای سبز تبریز به طور قطعی و جدی پیگیر توسعه فضای سبز بوده و به حتم این امر با نگرشی کارشناسانه و علمی صورت می گیرد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز از برنامه ریزی های و ایجاد زیرساخت‌ های لازم برای این امر خبر داد و تصریح کرد: ایجاد فضای سبز پایداری که حتی در فصول سرد سال نیز حفظ شودٰ مورد توجه قرار گرفته و برای دستیابی به این هدف، کاشت گونه های همیشه سبز و درختانی با بدنه زیبا در دستور کار است.

حسن‌زاده در پایاناستفاده از چمن به عنوان فضای سبز را محدود به نقاط مورد نیاز دانست و گفت: بازپیرایی فضای سبز شهری تبریز بدلیل ایجاد امکان اصلاح و جایگزینی و حتی امکان حذف کم هزینه در نقاط مورد نیاز، از دیگر مواردی است که در اولویت امور سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قرار دارد.

کد مطلب 2577266

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