نرخ جدید تماس با کدهای خدماتی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه جدید خود، تماس با ۲۴ کد خدماتی تلفن ثابت را به عنوان کد خدماتی عمومی مشمول هزینه اعلام کرد که تماس با این کدها، مطابق تماس درون شهری محاسبه می شود؛ در بین این کدها، تماس با خدمات تلفنی ۱۱۸ هزینه بر خواهد بود و مطابق با هزینه تماس داخل شهری محاسبه می شود.

طبق این مصوبه تماس با ۷ کد اضطراری ملی شامل ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۲۳و ۱۲۵ رایگان اعلام شده است.

آیین نامه واگذاری و ضوابط کدهای خدماتی در جلسه شماره ۲۱۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده است.

جدول کدهای تلفنی مشمول پرداخت هزینه تماس

جدول کدهای تلفنی رایگان