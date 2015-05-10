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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۴۱

نرخ جدید تماس با کدهای خدماتی تصویب شد

نرخ جدید تماس با کدهای خدماتی تصویب شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه‌های جدید تماس با کدهای خدماتی ۳ رقمی اضطراری ملی و عمومی را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه جدید خود، تماس با ۲۴ کد خدماتی تلفن ثابت را به عنوان کد خدماتی عمومی مشمول هزینه اعلام کرد که تماس با این کدها، مطابق تماس درون شهری محاسبه می شود؛ در بین این کدها، تماس با خدمات تلفنی ۱۱۸ هزینه بر خواهد بود و مطابق با هزینه تماس داخل شهری محاسبه می شود.

طبق این مصوبه تماس با ۷ کد اضطراری ملی شامل ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۲۳و ۱۲۵ رایگان اعلام شده است.

آیین نامه واگذاری و ضوابط کدهای خدماتی در جلسه شماره ۲۱۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده است.

جدول کدهای تلفنی مشمول پرداخت هزینه تماس 

تلفن

 

جدول کدهای تلفنی رایگان 

تلفن

کد مطلب 2577279

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