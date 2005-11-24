شكست قهرمان سنگين وزن آسيا حادثه بزرگ نخستين روز مسابقات

به گزارش خبرنگار" مهر" در اين رقابتها 210 جودوكار در قالب 32 تيم از 30 استان حضور دارند كه به مدت دو روز در قسمت مبارزه به رقابت مي پردازند.

در اولين روز اين مسابقات صبح امروز سالن دو هزار نفري شهيد حيدريان قم ميزبان رقابت 112 جودوكار در اوزان سنگين بود كه شكست محمدرضا رودكي قهرمان جوانان و بزرگسالان آسيا مقابل قاسم اردبيلي از كرج در وزن 100+ كيلوگرم از حوادث جالب توجه اين رقابتها بود.

رودكي در اين مسابقات عضو تيم جودو فارس است . حضور حامد ملك محمدي عضوبا تجربه تيم ملي در تركيب تيم تهران كه در اين مسابقات در وزن 81- كيلوگرم حضور دارد از ديگر نكات حايز اهميت اين مسابقات است .

