جزئیات مشارکت نفتی شرکت لهستانی- اوکراینی در ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بوگوسلاو سوزانسکی مدیر بخش خاورمیانه شرکت دولتی پی. جی. ان. آی. جی لهستان از مشارکت و همکاری با یک شرکت اوکراینی آمادگی سرمایه گذاری و مشارکت در طرح توسعه میادین نفت و گاز ایران در صورت لغو کامل تحریم‌ها شد.

این مقام لهستانی از عقد قرارداد با شرکت اوکراینی که در زمینه تأمین قطعات برای صنعت نفت ایران فعالیت می کند، خبر داد و گفت: این شرکت لهستانی پیش از این در سال‌های دور در پروژه گازی لاوان حضور داشت و تمایل دارد دوباره به بازار مستعد ایران بازگردد.

وی افزود: شرکت شرکت دولتی پی. جی. ان. آی. جی لهستان در کشورهای مختلفی حضور دارد و متمایل است در تهران دفتری داشته باشد تا بتواند فعالیت های خود را در ایران دنبال کند.

مدیر بخش خاورمیانه شرکت دولتی پی جی ان آی جی با بیان اینکه در سال جاری با یک شرکت اوکراینی که در زمینه تأمین خدمات برای صنعت نفت ایران فعالیت می کند، قرارداد همکاری امضا کنیم، خاطرنشان کرد: اوکراین به لحاظ جغرافیایی به لهستان نزدیک است و به لحاظ سیاسی نیز ارتباطات قوی بین دو کشور برقرار است. همین مسئله می تواند به توسعه همکاری‌ها و همچنین حضور در ایران کمک کند.