صرفاً مکان استیجاری حافظ منافع ایران در واشنگتن تغییر یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قشقاوی در پاسخ به تذکر مطرح شده در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی در خصوص اخبار مربوط به تغییر محل استیجاری دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن گفت: ساختمان قبلی محل دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن که از زمان قطع روابط رسمی کشورمان با ایالات متحده، امور کنسولی هموطنان ایرانی مقیم آمریکا را توسط کارمندان محلی انجام می‌داد، به دلیل اقبال فراوان هموطنان برای دریافت خدمات و تسهیلات کنسولی جهت سفر به کشورمان و نیز کوچکی مکان، متناسب با حجم مراجعین و پرونده های جدید کنسولی هموطنان گرامی نبود.

وی افزود: بر این اساس، از مدتها پیش وزارت امور خارجه در پی یافتن مکانی مناسب و وسیع و سهل‌الوصول به لحاظ ترددی بوده است که خوشبختانه مکان جدیدی در این خصوص اجاره شده است که به زودی فعالیت دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران به این محل انتقال می‌یابد تا تسهیلات بیشتری برای هموطنان مقیم آمریکا فراهم شود.