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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۲۵

موسوی خبر داد:

کیفیت هوای ارومیه به مرز ناسالم رسید/ هشدار به گروه های سنی حساس

کیفیت هوای ارومیه به مرز ناسالم رسید/ هشدار به گروه های سنی حساس

ارومیه - سرپرست حوزه نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: هم اکنون میزان ذرات معلق در هوای ارومیه به ۱۰میکرون رسید که سه برابر استاندارد است.

سعید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از صبح امروز پدیده گرد و غبار در استان به خصوص در شهرهای جنوبی گزارش شده بود افزود: به دلیل بالا نبودن میزان ذرات معلق در هوا هیچ هشداری از سوی محیط زیست اعلام نشد اما هم اکنون گرد و غبار هوا موجب شده است هوای ارومیه برای تمامی گروه های سنی ناسالم باشد.

وی اضافه کرد: هم اکنون میزان گرد و غبار ۳۴۴ میکروگرم بر مترمکعب برآورد می شود که حدود سه برابر میزان استاندارد است این در حالی است که منشا این گرد و غبار خارجی بوده و نیازمند توجه مسئولان ذیربط است.

سرپرست حوزه نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی یادآور شد: سال گذشته ارومیه تنها ۲۱ روز دارای هوای پاک بود.

وی عنوان کرد: سایر روزهای باقی مانده به معنی ناپاک بودن نیست بلکه براساس تقسیم بندی هوای پاک، سالم، ناسالم و خطرناک است که ارومیه تنها ۲۱ روز هوای پاک را تجربه کرد.

موسوی ادامه داد: با توجه به ناسالم بودن هوا برای عموم مردم به خصوص گروه های سنی حساس کودکان و سالمندان توصیه می شود از حضور خارج از منزل تا حد امکان خودداری و در صورت نیاز از ماسک استفاده کنند.

این مقام مسئول همچنین توصیه کرد تا حد امکان افراد مبتلا به بیماری قلبی و ریوی، سالمندان، زنان باردار و کودکان در مناطق ناسالم از تردد و فعالیت در فضای باز و معابر خودداری کنند.

سرپرست حوزه نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با بیان اینکه هم اکنون به غیر از ارومیه پدیده گرد و غبار در شهرستان مهاباد نیز اعلام شده است گفت: هم اکنون گزارش خاصی از بروز این پدیده در سایر شهرهای استان گزارش نشده است.

به گفته موسوی استان آذربایجان غربی دارای هشت ایستگاه سنجش آلودگی هواست.

کد مطلب 2577352

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