چهار عضو جدید شورای عالی میراث و گردشگری منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای ماده ۳ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد مسعود سلطانی فر، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار عضو حقیقی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری با حکم حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند.

این ۴ عضو عبارتند از؛ محمد علی نجفی، پیروز حناچی، ابراهیم بای سلامی، سید محمد بهشتی.



در حکم صادره از سوی رییس جمهور برای این ۴ عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری آمده است:

«توفیق شما و سایر اعضای محترم آن شورا را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسالت می‌کنم.»

در ‌در ماده ۳ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۸۲ آمده است: شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به ریاست رئیس جمهور یا‌ معاون اول رئیس جمهور و عضویت رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزرای ‌امور خارجه، مسکن و شهر سازی، راه و ترابری، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، ‌تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش و رؤسای سازمانهای‌ مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و حفاظت محیط‌ زیست و چهار نفر کارشناس خبره با پیشنهاد رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و‌ حکم رئیس جمهور تشکیل می‌شود.

بر اساس ‌تبصره یک این قانون، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دبیر شورای عالی خواهد ‌بود و دبیرخانه شورای عالی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل می‌شود.

همچنین ‌تبصره ۲ این قانون تاکید کرده است: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها، شرکتها و مؤسسات دولتی، ‌ شهرداریها و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در‌حدود وظایف قانونی خود، موظف به اجرای مصوبات این شورای عالی هستند.

طبق ‌ماده ۴ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وظایف و اختیارات شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به شرح زیر‌ است:

‌الف - تصویب سیاستها، خط مشی‌ها و برنامه‌های کلان امور میراث فرهنگی و‌ گردشگری.

ب - جلب حمایت بخشهای دولتی و غیردولتی و بخش تعاونی و خصوصی برای‌ تحقق اهداف بخش میراث فرهنگی و گردشگری.

ج - فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و افزایش سهم آن در امور ‌مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری.

‌د - کلیه وظایف قانونی که تا قبل از تصویب این قانون بر عهده شورای سازمان ‌میراث فرهنگی کشور و شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی بوده است.

‌هـ - سایر وظایف و اختیارات تعیین شده برای شورای مذکور در این قانون.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نشست ۸ اردیبهشت ۹۴، نصرالله پژمانفر را به‌عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب کردند.