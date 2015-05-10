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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۷:۱۲

تا ۵ سال آینده محقق می شود؛

حذف هپاتیت C در میان هموفیلی ها و تالاسمی ها

حذف هپاتیت C در میان هموفیلی ها و تالاسمی ها

رئیس شبکه هپاتیت کشور، از حذف هپاتیت C در میان بیماران تالاسمی و هموفیلی طی ۵ سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید موید علویان در مراسم بزرگداشت روز جهانی تالاسمی، گفت: هپاتیت C از سایر انواع هپاتیت در میان بیماران تالاسمی شایع تر است و ۲۰ تا ۳۰ درصد بیماران تالاسمی مبتلا به هپاتیت C بوده اند و این مربوط به قبل از سال ۷۵ می شود که غربالگری این بیماری نوظهور وجودنداشت.

وی افزود: سازمان انتقال خون از سازمانهایی است که با تدابیر علمی و اصولی توانسته است جلوی رشد شیوع هپاتیت را بگیرد.

علویان اعلام کرد: هم اکنون ۳۰۰۰ بیمار مبتلا به هپاتیت C درمان شده و ۵۰ درصد افراد مبتلا تا کنون  از مرحله خطر گذشته اندو منفی شده اندو ۵۰ درصد دیگر هنوز مبتلا هستند و می توان گفت که در حال حاضر تنها ۱۰ درصد بیماران تالاسمی هپاتیت C دارند.

رئیس شبکه هپاتیت کشور، گفت: درمان های جدیدی برای این بیماری در دسترس بیماران قرار گرفته است که بیش از ۹۸ درصد اثر بخشی دارد.

وی گفت: بیماران تالاسمی مبتلا به هپاتیت C طی ۵ سال آینده به کلی بهبود می یابند و می توانیم جشن حذف این بیماری از مبتلایان به تالاسمی و هموفیلی را برگزار کنیم.

علویان به بیماران توصیه کرد تا آن زمان همچنان با این بیماری کنار بیایند و به زندگی ادامه دهند. بیماران می توانند با جداسازی وسایل شخصی و رعایت بهداشت، معاشرت معمول را داشته باشند و روابط زناشویی، حرف زدن و دست دادن موجب انتشار بیماری نمی شود.

وی تاکید کرد: همانطور که با تالاسمی می توان زندگی کرد با هپاتیت هم می شود زندگی کرد.

کد مطلب 2577396
حبیب احسنی پور

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