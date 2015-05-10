کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت با همکاری دانشگاه شاهرود برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه شاهرود، نخستین کنفرانس ملی ژئو مکانیک نفت سه شنبه این هفته با حضور تعدادی از مسئولان وزارت نفت برگزار و در آن میزگرد تخصصی با موضوع مطالعه ژئومکانیک میدان های هیدروکربوری؛ ضرورتها، چالشها و راهکارها با حضور هرمز قلاوند به عنوان سخنران اصلی کنفرانس تشکیل می شود.

بررسی های تکتونیکی در ژئومکانیک نفت، بررسی های لرزه ای و میکرولرزه ای، پترو فیزیک، آزمون های آزمایشگاهی و برجا، روابط تحلیلی و مدل های رفتاری، مدل سازی ژئو مکانیکی، کاربرد ژئو مکانیک در حفاری، کاربرد ژئومکانیک در تولید، پایش و مدیریت ریسک و موضوعات خاص در ژئومکانیک از محورهای این کنفرانس سه روزه است.

هم اکنون در واحدهای مختلف دانشگاه های شهرستان شاهرود حدود ۴۰هزار دانشجو در حال تحصیل هستند که از این تعداد حدود ۱۲هزار نفر در دانشگاه شاهرود تحصیل می کنند.

در حال حاضر دانشجویان این دانشگاه در ۱۱۷ رشته و گرایش در مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی در حال تحصیل اند.

این دانشگاه دارای ۱۸ دانشکده و چهار پردیس است و در سال ۱۳۹۱ توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در رده بندی دانشگاه های صنعتی ایران در بین ۱۷ دانشگاه صنعتی، و پس از دانشگاه صنعتی شریف، امیر کبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، رتبه ششم را کسب کرد.