ورزش باید به عنوان پدیده ای فرهنگی و تربیتی شناخته شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید احمدی ظهر یکشنبه در اردوگاه شهید باکری و در جمع مربیان ورزشی استان زنجان با اشاره به مشکلات موجود در حوزه ورزش افزود: نباید از کنار ورزش به سادگی عبور کرد و باید در آن تعمیق کرد و بسیاری از مشکلات ورزش به این دلیل است که به آن به عنوان تفریح و وقت گذرانی و بازی نگاه می شود.

وی با اشاره به مسئولیت خطیر مربی گری در ورزش ادامه داد: یکی از مهمترین کار ها در ورزش مسئولیت پذیری است که بار سنگینی بردوش مربیان قرار می دهد و باید در این کار دقیق و عمیق عمل شود.

احمدی گفت: اگر ورزش تنها محدود به فعالیت جسمی شود و در حوزه قهرمانی تنها ملاک برد و باخت باشد سطح ورزش نازل می شود و در این امر ما مربیان مقصر هستیم که برداشت درست از ورزش نداشتیم و ورزش باید به عنوان پدیده فرهنگی تربیتی شناخته شود.

وی با اشاره به لزوم توجه به ورزش در مدارس بیان کرد: ورزش در مدارس به عنوان گذران وقت و بازی سپری می شود و اگر استفاده مناسب از این زمان شود می توان تربیت بذرهای اخلاق را در وجود دانش آموز ایجاد کرد.

معاون فرهنگی و آموزشی و پژوهشی وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: نباید نگاه سطحی به شمربیان تربیتی داشته باشیم زیرا این افراد مسئولیت خطیری به عهده دارند و در این زمینه باید توجه شود که خود مربیان حتما تربیت شده باشند.

وی خاطر نشان کرد: هرکس که دارای مسئولیت مربیگری است نیازمند آموزش دائمی و مستمر است و یک مربی باید تربیت شود و کسی که قرار است بر روی فرزندان این کشور ارزش افزوده ایجاد کند باید با این موضوع کنار بیاید.

احمدی اظهار داشت: جزئی ترین کار مربی تربیت ورزشکار برای کسب مدال است و با این حال یک مربی نیز نباید از نظر فنی کمبود داشته باشد چرا که مربیان فنی و مهارتی بیشترین تاثیر اخلاقی را بر روی ورزشکاران دارند.

وی یادآور شد: اگر دوپینگ و تبانی در ورزش دیده می شود به خاطر سهل انگاری مربیان است و این ورزشکاران زیر نظر مربیانی تربیت شده اند که این کارها را می کردند.