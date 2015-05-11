به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری استان کردستان شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: در راستای به تصویر در آوردن آثار هنرمندان و اساتید برجسته کشوری در بخش نگارگری وتذهیب و ارتقای سطح آثار هنرمندان کردستانی در این زمینه این نمایشگاه برپا شده است.

امین مرادی اظهارداشت: در این نمایشگاه ۳۰ اثر از ۲۱ استاد و هنرمند نگارگر و تذهیب کشوری از جمله استاد محمد باقر آقامیری، خانم ها لیدا عباسی، سلینا پوریا، الهه زارع و هنرمندان مطرح کشوری در کنار آثار استاد بهرام مهربان کردستان و ۲۰ اثر از هنرمندان کردستانی در معرض نمایش علاقه مندان قرار گرفته است.

وی با اشاره به توانمندی های هنری هنرمندان کردستانی و نقش نگارگری و تذهیب در آثار هنری بیان کرد: هنر نگارگری در ایران قدمتی طولانی دارد و با توجه به امپراطوری های مختلف با مکاتب گوناگونی نامگذاری شده است و در هر دوره شاهد آثار گران سنگی از نگارگران ایرانی هستیم.

وی ادامه داد: آثاری همچون نگارگری کتاب کلیله ودمنه ومقامات حریری در مکتب بغداد (عباسی)، مفید الخاص زکریای رازی، شاهنامه های کاما در موسسه شرق شناسی روسیه و تویقاپوسرای در ترکیه از مکتب سلجوقی، شاهنامه فردوسی در مکتب تبریز و آثار مختلف دیگر در مکاتب مختلف بخشی از آثار به جای مانده از هنرمندان نگارگر در طول تاریخ این هنر ایرانی است.

رئیس حوزه هنری استان کردستان عنوان کرد: در زمینه تذهیب که نقاشان و مذهبان برای زیبا تر کردن کتاب های مذهبی، تاریخی، علمی، دیوان اشعار و قطعه های زیبای خوشنویسی به کار می رود.

مرادی گفت: این هنر نیز به سان هنر نگارگری از قدمتی طولانی در ایران زمین برخوردار است و با ورود اسلام و تذهیب آثار دینی به ویژه قرآن کریم رواج بیشتری پیدا کرد.

وی با بیان اینکه هنرمندان ایران زمین را می توان پدید آورندگان اصلی این هنر دانست، عنوان کرد: برنامه ریزی های حوزه هنری انقلاب اسلامی کردستان در زمینه ترویج این هنر است.

وی بیان کرد: بی شک تربیت هنرجویان و علاقه مندان فراگیری هنر نگارگری و تذهیب توسط استاد بهرام مهربان کردستان که از مفاخر هنری استان و از شاگردان طراز اول استاد آقا میری هستند، آینده ای بسیار روشن برای این هنر در استان را شاهد خواهیم بود.

علاقمندان می توانند از ۲۰ لغایت ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۴ از آثار به نمایش گذاشته شده در گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح و ۱۶ تا ۲۰ شب بازدید کنند.