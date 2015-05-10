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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۷:۵۲

اخبار کوتاه نمایشگاه کتاب؛

ناشران موظف به نصب کپسول اطفای حریق در غرفه‌ها شدند

ناشران موظف به نصب کپسول اطفای حریق در غرفه‌ها شدند

تمام ناشران حاضر در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران موظف به نصب کپسول اطفای حریق در غرفه‌های خود شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام کمیته حراست نمایشگاه کتاب تهران، این اقدام با هدف ایجاد ایمنی و امنیت بیشتر در فضای نمایشگاه، همچنین جلوگیری از حوادث احتمالی انجام شده است.

با توجه به ازدحام جمعیت و شلوغی فضا، ورود نیروهای امدادی و آنش‌نشانی به محوطه مصلی به سادگی مقدور نیست. از همین روی، نصب کپسول اطفای حریق در  تمامی غرفه‌های نمایشگاه کتاب، الزامی عنوان شده است.

بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «خواندن، گفت‌وگو با جهان» از 16 تا 26 اردیبهشت ماه در مصلی امام خمینی(ره) برپاست.

کد مطلب 2577432

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