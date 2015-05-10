به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام کمیته حراست نمایشگاه کتاب تهران، این اقدام با هدف ایجاد ایمنی و امنیت بیشتر در فضای نمایشگاه، همچنین جلوگیری از حوادث احتمالی انجام شده است.

با توجه به ازدحام جمعیت و شلوغی فضا، ورود نیروهای امدادی و آنش‌نشانی به محوطه مصلی به سادگی مقدور نیست. از همین روی، نصب کپسول اطفای حریق در تمامی غرفه‌های نمایشگاه کتاب، الزامی عنوان شده است.

بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «خواندن، گفت‌وگو با جهان» از 16 تا 26 اردیبهشت ماه در مصلی امام خمینی(ره) برپاست.