نظام نامه جامع فرهنگی ورزش در کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید احمدی در حاشیه مراسم طلایه داران و مروجان اخلاق ورزشی در اردوگاه شهید باکری در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس نظام نامه جامع فرهنگی ورزش برای وزارت ورزش، فدراسیون ها و هیئت های ورزشی ، ادارات کل ورزش و جوانان ساختار فرهنگی ویژه ای مشخص شده است.

وی تصریح کرد: در این نظام نامه مشخص شده است که مسئولان و دستگاه های مربوطه باید چه فعالیت های فرهنگی را آغاز کنند و چه برنامه های فرهنگی را پیش بگیرند تا از وضعیت فرهنگی مطلوبی در کشور برخوردار شویم.

احمدی با اشاره به لزوم دستیابی به وضعیت مطلوب در ورزش کشور ابراز کرد: به این منظور باید توجه بیشتری به دغدغه های مقام معظم رهبری داشته باشیم که ایشان قبلا موضوعاتی را در زمینه ورزش گوشزد کرده اند و به این منظور باید یک فضای معنوی در تمام رده های ورزش ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه ریزی های لازم به منظور ایجاد فضای فرهنگی مناسب در ورزش ایجاد شده است یاد آور شد: باید خود بخش ها نیز باید در این زمینه قبول مسئولیت کنند و زیر مجموعه های خود را برای رسیدن به فضای فرهگی مطلوب هدایت کنند.

معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش گفت: نظام نامه جامع فرهنگی ورزش کشور به تصویب کمیسیون انقلاب فرهنگی رسیده است و باید در شورای انقلاب فرهنگی نیز برسد.

وی اظهار داشت: ضمانت اجرایی این نظام نامه بر عهده کسانی است که به عنوان مسئول در این نظام نامه از آنها نام برده شده است و همه مدیران در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی و هیئت ها و ادارات کل و سایر بخش هایی که با ورزش ارتباط دارند مانند آموزش و پرورش و آموزش عالی و نیرو های مسلح باید از این نظام نامه پیروی کنند.

احمدی با اشاره به برنامه های سال ۹۴ اظهار داشت: شوراهای فرهنگی در سطح ادارات کل ورزش و جوانان استان ها ایجاد شده است که در سال جاری بر اساس نظام نامه جامع فرهنگی اقدام به ارزیابی فعالیت ها و اقدامات انجام شده می کنند.

وی خاطر نشان کرد: کشوری می تواند موفق باشد که مسائل فرهنگی در تمام رویدادهای ورزشی آن باشد و امید است سال ۹۴ سالی باشد که نظام نامه فرهنگی ورزش اجرا شود که بودجه مناسبی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.