به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، عملیات ساخت یک مخزن ۹هزار و ۲۰۰ متر مکعبی به منظور ذخیره سازی محصول سیتری پلاس پتروشیمی آریاساسول مورد بهره برداری قرار گرفت و هم اکنون سیتری پلاس تولیدی در واحد الفین پتروشیمی آریاساسول در این مخزن ذخیره می شود.

عمده مصرف کنندگان سیتری پلاس در داخل کشور پتروشیمی جم و امیرکبیر هستند و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از خط لوله‌ای به طول ۴.۵ کیلومتر در آینده‌ای نزدیک و اتصال آن به اسکله صادراتی بندر پتروشیمی زمینه صادرات این محصول به خارج از کشور نیز فراهم شود.

گفتنی است با بهره برداری از مخزن ذخیره سازی سیتری پلاس، علاوه بر جلوگیری از سوختن برخی از مواد تولیدی واحد الفین در مشعل(فلر) امکان ذخیره سازی این محصول در شرکت‌های پتروشیمی کاویان و مرواید نیز فراهم شد.