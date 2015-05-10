تکواندوکاران کشورمان رقبای خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر ، این دوره از مسابقات با حضور ۸۷۵ تکواندوکار از ۱۳۶ کشور روز سه شنبه به میزبانی روسیه در سالن "تراکتور" شهر چلیابینسک آغاز و تا دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. فرزان عاشورزاده اولین نماینده کشورمان است که در روز نخست مسابقات به میدان می رود. وی ابتدا با قرعه استراحت روبرو شده و سپس با یکی از نمایندگان قزاقستان یا آلبانی مبارزه خواهد کرد.

بر همین اساس محمد کاظمی در وزن ۵۴- کیلوگرم در نخستین گام با نماینده قبرس مبارزه می‌کند و در دور دوم با برنده پیکار قزاقستان و کانادا مبارزه خواهد کرد. در وزن ۶۳- کیلوگرم ابوالفضل یعقوبی

در دور نخست با تکواندوکار برزیلی مبارزه می‌کند و در دور دوم با برنده دیدار چین و قطر پیکار می‌کند.علیرضا نصرآزادانی سرگروه تیم ملی کشورمان در وزن ۶۸- کیلوگرم نماینده غنا را در اولین دیدار پیش رو خواهد داشت.

در وزن ۷۴کیلوگرم مسعود حجی زواره در اولین گام با تکواندوکار الجزایری مسابقه خواهد داد و در دور دوم به مصاف برنده کرواسی و غنا می‌رود. مهدی خدابخشی نماینده وزن ۸۰- کیلوگرم پس از یکدور استراحت، در دور دوم با برنده دیدار یونان و اردن مبارزه می کند. در وزن ۸۷- کیلوگرم امید عمیدی هوگوی تیم ملی را برتن دارد که در دور نخست با نماینده کنیا مبارزه می‌کند و در دور دوم با تکواندوکاری از چین‌تایپه رو در رو می شود. آخرین تکواندوکار کشورمان هم سجاد مردانی است که در وزن ۸۷+ کیلوگرم به دیدار رقبای خود می رود. وی در دور نخست استراحت می‌کند و در ادامه با برنده دیدار عراق و ساحل عاج مصاف خواهد کرد.

اما ۵ نماینده تیم بانوان کشورمان هم در این مسابقات رقبای خود را شناختند. کیمیا علیزاده در وزن ۵۷- کیلوگرم ابتدا به مصاف نماینده لهستان می رود و سپس در صورت برتری با تکواندوکاری از کرواسی رقابت کند. در وزن ۶۲- کیلوگرم شکرانه ایزدی در اولین مبارزه خود با نماینده مجارستان رقابت خواهد کرد و در صورت پیروزی با برنده دیدار شیلی و قزاقستان مبارزه می کند.

فاطمه روحانی تکواندوکار وزن ۶۷- کیلوگرم تیم ملی بانوان در نخستین گام با کرواسی مسابقه می دهد و در ادامه با نماینده سوئد پیکار خواهد کرد. هانیه اخلاقی هم در وزن ۷۳- کیلوگرم دور نخست با ترکیه رقابت خواهد کرد و سپس با برنده دیدار ونزوئلا و نروژ دیدار می کند. اکرم خدابنده تکواندوکار سنگین تیم ملی بانوان در وزن ۷۳+ کیلوگرم ابتدا با نماینده الجزایر را پیش رو دارد و در صورت پیروزی به مصاف تکواندوکاری از ترکیه خواهد رفت.

این دوره از مسابقات به مدت هفت روز به میزبانی روسیه برگزار خواهد شد.