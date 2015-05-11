به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کشتی فرنگی ایران که با ترکیبی از کشتی گیران جوان و با تجربه در این رقابتها شرکت کرده بود با کسب ۳ مدال طلای رامین طاهری، یوسف قادریان و مهدی علیاری در وزن های ۷۱، ۸۰ و ۹۸ کیلوگرم، یک نقره محمدعلی گرایی در وزن ۶۶ کیلوگرم، دو مدال برنز پیام بویری و بشیر باباجان زاده در وزن های ۷۵ و ۱۳۰ کیلوگرم و یک مقام پنجم (به دلیل مصدومیت) توسط داود عابدین زاده در وزن ۸۵ کیلوگرم و کسب ۶۳ امتیاز قهرمان شد. پس از تیم ایران تیمهای قزاقستان، چین و ازبکستان نیز به ترتیب با کسب ۵۸ٰ ۵۷ و ۵۴ امتیاز دوم تا چهارم شدند.

بر این اساس رده بندی انفرادی و تیمی این رقابت ها به شرح زیر است:

رده بندی انفرادی:

۵۹ کیلوگرم:

۱- المرات تسمراداف (ازبکستان) ۲- چول ون یو(کره شمالی)۳- شینوبو اوتا(ژاپن) و آرسن ارالی یف(قرقیزستان) ۵- کیو تیان(چین) و کیم سنگ هاک(کره جنوبی) و ... ۹- محسن حاجی پور(ایران)

۶۶ کیلوگرم:

۱- ریو هان سو (کره جنوبی) ۲- محمدعلی گرایی (ایران) ۳- پان ژنگ (چین) و دیمیو ژادرایف (قزاقستان) ۵- هری وون هاک (کره شمالی) و آسرور محی الدین اف (ازبکستان)

۷۱ کیلوگرم:

۱- رامین طاهری(ایران) ۲- روسلان تساریف(قرقیزستان) ۳- نوربیک محموداف(ازبکستان) و ری دونگ ژانگ(چین) ۵- گیون جانگ لی(کره جنوبی) و عظمت دامبیروف(قزاقستان)

۷۵ کیلوگرم:

۱- کیم هیون وو (کره جنوبی) ۲- آتابک عزیزبیکوف (قرقیزستان) ۳- پیام بویری (ایران) و دلشادجان توردیف (ازبکستان) ۵- دولت ژاکسیلیکوف (قزاقستان) و خلیل رابیا (فلسطین)

۸۰ کیلوگرم:

۱- یوسف قادریان (ایران) ۲- آیشا آیشان (چین) ۳- ژاسولان کوشانوف (قزاقستان) و جونی بک اوتابکوف (ازبکستان) ۵- نارسینگ پانجام یاداو (هند) و جین هیوک کیم (کره جنوبی)

۸۵ کیلوگرم:

۱- رستم آساکالوف(ازبکستان) ۲- نورسلطان تورسینوف(قزاقستان) ۳- سانگ جین پارک(کره جنوبی) و تائچی اوکا(ژاپن) ۵- داود عابدین زاده(ایران) و جاناربیک کنجی یف(قرقیزستان)

۹۸ کیلوگرم:

۱- مهدی علیاری (ایران) ۲- ژیائو دی (چین) ۳- نوریکاتسو سایکاوا (ژاپن) و مارگولان آسیمبیکوف (قزاقستان) ۵- ارسلان صفر ممدوف (تاجیکستان) و بک سلطان محموداف (قرقیزستان)

۱۳۰ کیلوگرم:

۱- نورماخان تینالیف (قزاقستان) ۲- کوانگ مینگ (چین) ۳- بشیر باباجان زاده (ایران) و مرادجان تویچیف (تاجیکستان) ۵- ناوین ناوین (هند) و آراتا سونودا (ژاپن)

رده بندی تیمی:

۱- ایران ۶۳ امتیاز

۲- قزاقستان ۵۸ امتیاز

۳- چین ۵۷ امتیاز

۴- ازبکستان ۵۴ امتیاز

۵- کره جنوبی ۴۸ امتیاز

۶- قرقیزستان ۴۵ امتیاز

۷- ژاپن ۳۹ امتیاز

۸- هند ۲۱ امتیاز