طلاب و روحانيون بايد در گسترش فرهنگ بسيجي تحول ايجاد كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس قوه قضاييه در ديدار طلاب نمونه بسيجي سراسر كشور ، تشكيل سازمان بسيج روحانيت را اقدامي بسيار بزرگ و ارزشمند توصيف كرد و گفت : بسيج اصولي ‌ترين و مردمي‌ ترين نهاد اسلامي است و همه اقشار و اصناف در سراسر كشور در اين شجره طيبه كه به دست امام بزرگوار (ره) شكل گرفت حضوري پاك و عاشقانه دارند.

آيت الله هاشمي شاهرودي اضافه كرد: بخش‌ هاي مختلف بسيج بايد با فرهنگ ناب و اصيل اسلامي شيعي هر روز توسعه پيدا كنند و اين فرهنگ را با نگاه به مسايل روز جهان در جامعه بسط و گسترش دهند.

رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: طلاب جوان نيز بايد اين اصول و آموزش‌ها را فرا گرفته و مجهز به اطلاعات لازم و كافي باشند و با نگاه به تحليل‌هاي اجتماعي و سياسي با توجه به آيات و روايات اسلامي جامعه را به اين مسير ارزشمند هدايت كنند.

وي خطاب به روحانيون و طلاب بسيجي گفت: روحانيت ما بايد بسيج شود و براي تحول و بيداري بزرگ اسلامي كه در جهان در حال شكل گيري است، آماده باشد چراكه فرهنگ بسيجي يك فرهنگ ناب و اصيل اسلامي است و طلاب و روحانيون بايد با شناخت كامل و دقيق از اين فرهنگ ارزشي و با اتكاي به فرهنگ انتظار تحولات و نوآوري ايجاد كنند.

در ابتداي اين ديدار حجت الاسلام مصلحي نماينده ولي فقيه در نيروي مقاومت بسيج با اشاره به تشكيل سازمان بسيج روحانيت و تشكيل 300 هسته علمي در اين سازمان گفت: هدف از اين حركت مانوس كردن نوجوانان و جوانان با طلاب است و طلاب نيز با توجه به نياز روز آموزش‌هاي متناسب را فرا مي‌گيرند.