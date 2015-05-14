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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۱۸

یک نماینده اصلاح طلب:

ورود زودهنگام به انتخابات آفت است/هشدار به آرایش انتخاباتی دولت

ورود زودهنگام به انتخابات آفت است/هشدار به آرایش انتخاباتی دولت

نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی نسبت به آرایش زودهنگام انتخاباتی دولت و مجلس هشدار داد و گفت: رنگ و بوی سیاسی و انتخاباتی فعالیت های دولت و مجلس منافع ملی را تهدید می کند.

عابد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از ورود زودهنگام نمایندگان به رقابت های انتخاباتی، گفت: در این شرایط به منافع ملی آسیب وارد شده و شخصیت شکنی ها در راستای رقابت های سیاسی افزایش می یابد و هر روز تعداد زیادی از افرادی که نامزد انتخابات هستند، در مطبوعات محلی به رقابت با هم می پردازند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، نطق های چند هفته اخیر نمایندگان در مجلس را مصادیق ورود زودهنگام به انتخابات خواند و گفت: هنوز حدود یک سال به انتخابات باقی مانده است و اگر مجلس به این زودی وارد انتخابات شود، به ضرر منافع ملی است.

وی ادامه داد: دولت و مجلس و جبهه های سیاسی، آرایش انتخاباتی گرفته اند و این ورود زودهنگام و به ضرر ملت است.

فتاحی نسبت به این ورود زودهنگام نمایندگان به انتخابات هشدار داد و گفت: اقدامات نمایندگان در حوزه های انتخابیه نیز رنگ و بوی سیاسی و انتخاباتی گرفته و به نظر می رسد آسیب و آفت مهمی کشور را تهدید می کند.

 

 

کد مطلب 2577647

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