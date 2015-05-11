به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست استانداران سراسر کشور که صبح امروز در سالن پیامبر اعظم(ص) وزارت کشور برگزار شد، با تاکید براینکه وزارت کشور باید بی طرفی خود را در انتخابات حفظ کند، گفت: در شرایط فعلی نباید به گونه ای عمل کنیم که این تلقی ایجاد شود که از فرد خاص یا جریان خاصی حمایت می کنیم.

تلاش وزارت کشور برگزاری انتخابات سالم است

وی با بیان این که تلاش ما برگزاری انتخابات سالم است، اضافه کرد: هرگاه در مدیریت انتخابات دچار کاستی شویم، دشمنان از این فضا استفاده می کنند تا فضا را به نفع خود هدایت کنند و باید تلاشمان در چارچوب مقررات و مصالح قانونی باشد.

وزیر کشور سال 94 ، سال مهمی از نظر تحولات داخلی و تحولات منطقه ای و بین المللی است، گفت: یکی از موضوعاتی که امسال باید برای رسیدن به آن تلاش کنیم بحث مهم شعار امسال است که رهبر معظم انقلاب آن را نامگذاری کردند و این نامگذاری با توجه به شرایط داخلی کشور و منطقه ای از اهمیت خاصی برخوردار است.

توفیقات ایران در سوریه و عراق موجب تشدید فشارهای بین المللی شده است

وزیر کشور با اشاره به تحولات منطقه ای تصریح کرد: هرچه قدر که جلو می رویم و توفیقات در منطقه ای و داخلی نصیب ما می شود، فشارهای بین المللی زیاد می شود. توفیقات ما در سوریه، عراق، تحولات یمن بوده و همچنین تاثیرگذاری در تعاملات منطقه ای و بین المللی نوع نگاه و برخورد دشمنان را نسبت به جمهوری اسلامی حساس تر و فعال تر کرده است.

رحمانی فضلی اظهار داشت: با توجه به شرایطی که در انتخابات سال 92 حاصل شد و حضوری که مردم در آن نتخابات داشتند و نوع انتخابی که صورت گرفت با آن شکوه و عظمت غرب را وادار کرد که در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه هسته ای تعامل با ایران را آغاز کند.

وی ادامه داد : در مباحث انرژی هسته ای قبل از سال 92 شرایطی در کشور حاکم بود که شرایط کاملا تهدیدی و انزوا و از نظر جنگ روانی و تبلیغات به گونه ای بود که ایران در شرایط بسیار حداقلی در فعل و انفعالات بین المللی قرار گرفته بود. با تبلیغاتی که انجام داده بودند تقریبا به همه دنیا این گونه القا کرده بودند که مقصر ایران است و با اجماعی که حاصل کرده بودند، فشارها را هر روز بیشتر می کردند.

وزیرکشور با اشاره به تحریم های غرب علیه ایران گفت: ما شاهد شدیدترین تحریم ها در حوزه اقتصادی، نظامی و انزوای کامل در حوزه سیاسی و ارتباط با مجامع بین المللی بودیم که به لطف خدا و با حمایت مردم، رهبری و درایتی که دولت از خود نشان داد؛ توانستیم در این حوزه ها گام های بلندی برداریم.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: نتیجه این گام ها این بود که چند دور مذاکرات را با سیاست گذاری و هدف گذاری درست به جلو ببریم که الان در جایی قرار داریم که هر چند نتیجه نهایی نامشخص است اما مسیر کلی به گونه ای است که کشورهای غربی و سایر کشورها با تحلیلی که از روند موضوعات دارند ارتباطات خود را با سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و تعاملات بین المللی با ایران تقویت می کنند.

وزیر کشور با بیان اینکه این نوع اقدامات در حوزه بین الملل باعث شده است که مخالفان سنتی ما به خصوص رژیم صهیونیستی، با تمام قدرت و امکانات و به کارگیری لابی غرب و آمریکا تلاش کنند که جلوی نفوذ ایران را بگیرد، گفت: کشورهای مرتجع منطقه به سردمداری عربستان، قطر و امارات با جهت گیری هایی که در تحولات منطقه دارند، در قبال مذاکرات هسته ای فشار وارد می کنند و در سیاست گذاری آن ها در منطقه نیز مشخص است که مقابله با اسلام، گسترش بیداری اسلامی و در راس آن ها مواجه با ایران است.

وی خاطرنشان کرد: هر چه قدر که توفیقات ما در منطقه افزایش پیدا می کند، شدت مقابله آن ها نیز زیاد می شود که مستلزم این است که در داخل شرایط و امکاناتی مهیا کنیم که شرایط داخلی ما به سیاست خارجی ما کمک کند.

شروع فعالیت های پنهان انتخاباتی از سال گذشته

وزیر کشور در ادامه با اشاره به انتخابات های سال 94 گفت: انتخابات مجلس به صورت پنهان از قبل از سال 94 شروع شده است. گروه ها و احزاب مختلف با برگزاری سخنرانی ها و همایش ها به دنبال شناسایی نامزدهای احتمالی خود هستند.

رحمانی فضلی افزود: همه این کارها به گونه ای پیش می رود که نشان دهنده این موضوع است که امسال یک رقابت بسیار فشرده، با نشاط و قوی را در عرصه رقابت های سیاسی خواهیم داشت. در حوزه انتخابات همیشه با چالش هایی روبرو بوده ایم که دشمنان به دنبال استفاده از این چالش ها هستند و هروقت که در اداره انتخابات و مدیریت انتخابات ما دچار اشکالات و کاستی هایی بودیم، متاسفانه توانسته اند از این فضا استفاده کنند.

عده ای می خواهند وزارت کشور را به فضای انتخاباتی زودرس بکشانند

وی با بیان اینکه عده ای دنبال این هستند که وزارت کشور را به عنوان یک دستگاه اجرایی به فضای انتخاباتی زودرس و یا به نوعی له یا علیه جریان و افراد خاصی بکشانند، گفت: از الان جهت گیری ها، قضاوت و داوری هایی که در حوزه اجرا، نظارت و در حوزه تبلیغات که در رسانه ها، نشریات و محافل سیاسی انجام می شود که باید در مقابل همه فعالیت های رسانه ای و سیاسی که انجام می شود تلاش کنیم که بی طرفی خودمان را کاملا حفظ کنیم.

وی با تاکید براینکه از شتاب زدگی، عجله کردن و ورود به مباحث سیاسی به نفع له یا علیه کسی یا جریان خاصی واقعا باید پرهیز کنیم گفت: حتی در رفتار و اعمال روزانه خودمان نیز که تا الان عادی تلقی می شده است، مواظب باشیم. استقبال از بعضی از شخصیت ها نباید گونه ای باشد که تلقی طرفداری یا حمایت از جریان خاص و یا فرد خاصی شود.

وزیر کشور افزود: از استانداران به عنوان کسانی که در راس امور اجرایی انتخابات استان ها هستید می خواهم که تمام تلاش تان را برای وظیفه اصلی و خطیر ما که برگزاری انتخابات سالم ، قانونی و با شکوه است به کار گیرید.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود، با بیان اینکه اقدامات دولت در حوزه عمرانی افزایش یافته است، گفت: علی‌رغم جهت‌گیری‌های مناسبی که در حوزه اقتصادی داشته‌ایم، اما کماکان با چالش‌هایی در این حوزه مواجه هستیم که یکی از این چالش‌ها، تحریم است.

وی افزود: تحریم‌ها در حوزه قراردادها و معاملات با دنیا، تاثیر دارد که این موضوع بر حوزه اقتصادی، اثرات منفی خود را گذاشته است.

وزیر کشور چالش دیگر حوزه اقتصاد را کاهش قیمت نفت نام برد و گفت: در نیمه دوم سال ۹۳، قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار رسید، اما به دلیل آنکه متوسط فروش نفت در سال گذشته ۷۵ دلار بود، این موضوع در حوزه عمرانی اثر نداشت و در حوزه اجرایی هم با تخصیص حداقلی، توانستیم عبور کنیم؛ اما امسال به دلیل آنکه از ابتدای سال با کاهش قیمت نفت مواجه هستیم لذا باید آثار آن را در حوزه‌های عمرانی به صفر برسانیم.

رحمانی فضلی با اشاره به وظیفه استانداران در ایجاد رونق اقتصادی و کاهش تورم، گفت: استانداران باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، خلاءهای موجود در راه‌ رونق اقتصادی و کاهش تورم را پر کنند و این جایگزین منابع را با شناسایی ظرفیت‌های موجود در هر استان باید انجام دهند.

وی همچنین با اشاره به معضل خشکسالی ادامه داد: خشکسالی آثار اجتماعی و اقتصادی دارد که باید مراقبت شود. مثلا در اصفهان خشکسالی تنش اجتماعی ایجاد کرد که آن مساله با تدبیر کنترل شد.

وزیر کشور افزود: با توجه به اینکه امسال انتخابات را در پیش داریم، لذا باید تلاش کنیم که محیط را هم با افزایش روحیه صرفه‌جویی و هم با کنترل فضای سیاسی، آرام نگه داریم و از این مساله به خوبی عبور کنیم.

رحمانی فضلی با اشاره به اهمیت شعار «همدلی و همزبانی» نیز گفت: ما به عنوان دولت باید وظیفه‌مان در خصوص ایجاد شرایط مطلوب برای همدلی و همزبانی را به درستی انجام دهیم تا این فضا در سال ۹۴ ایجاد شود.

استانداران رضایتمندی مردم نسبت به دولت را افزایش دهند

وی تاکید کرد: باید چالش‌ها را پایین بیاوریم، ضعف‌‌ها را پوشش دهیم و در مجموع رضایتمندی مردم را نسبت به دولت افزایش دهیم که همدلی و همزبانی را در پی خواهد داشت.

وزیر کشور گفت: تحلیل حوادث یکی دو سال اخیر، علائمی را به ما نشان می‌دهد، خلاءهایی که در ایجاد اعتماد عمومی داشتیم،‌ زیاد است؛ لذا علاوه بر تهدیدهای منطقه‌ای و چالش‌های سیاسی که می‌توانیم داشته باشیم، چالش‌های اجتماعی نگران‌کننده‌تر است که این چالش بر اثر ضعف اعتماد عمومی حاصل می‌شود لذا اگر بخواهیم اطمینان به دولت افزایش یابد، باید اعتماد مردم را جلب کنیم.

رحمانی فضلی یکی از مولفه‌های حاکمیت را نوع تعامل و ارتباط دولت و ملت دانست و گفت: امیدواریم با فعالیت‌هایی که شما استانداران امسال انجام می‌دهید، بتوانیم وحدت و انسجام را در جامعه ایجاد کنیم.

وی با اشاره به انتخابات گفت: معمولا‌ در سال‌های انتخابات با آزادی‌هایی که داده شده است، یک شرایط اجتماعی و سیاسی به وجود می‌آید که ممکن است منجر به اختلافات شود. عدم رعایت امانتداری، تهییجات و هیجانات، همه اینها در شرایط خاص سیاسی ممکن است تشدید شود؛ لذا وزارت کشور در جایگاه اجرا باید به دنبال ایجاد ثبات باشد و شما استانداران باید در ایجاد وحدت و انسجام در سطوح خرد و کلان تلاش کنید.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: جبهه‌بندی‌های مقطعی می‌تواند به اختلاف‌های دامنه‌دار تبدیل شود که این موضوع مشکل‌آفرین است، مثلا آنچه که در مهاباد اتفاق افتاد، شاهد بودیم که یک مساله کاملا شخصی تبدیل به مساله اجتماعی می‌شود که اگر از عوامل محلی استفاده نمی‌کردیم و تدبیر نمی‌شد، این حضور اجتماعی تبدیل به مساله امنیتی می‌شد. لذا باید در خردترین و محلی‌ترین حوزه نیز با تدبیر وارد عمل شویم و وحدت و انسجام را ایجاد کنیم.

تبعیت دولت تدبیر از رهبری در هیچ دولتی سابقه نداشته است

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه دولت تدبیر و امید با قدرت و قوت کارهایش را پیش می‌برد، گفت: در تبعیت و اطاعت از رهبری به جرات می‌توانم بگویم هیچ دولتی چنین سابقه‌ای نداشته است. با دستوراتی که مرتب از سوی رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود، دولت ذره‌ای انحراف از نظرات ایشان ندارد و تمام تلاش این بوده که در تمام حوزه‌ها با حفظ آرامش و ایجاد ثبات، شرایط عمومی جامعه را پیش ببریم.

برخی سیاسیون دائم در حال رقابت سیاسی هستند

وی تاکید کرد: متاسفانه بنا بر دلایل مختلف که بخشی از آن رقابت‌های انتخاباتی است بعضی از سیاسیون ما انگار دائم در حال رقابت سیاسی هستند.

احزاب و رسانه ها منشور اخلاق و قانون تدوین کنند

وزیر کشور ادامه داد: ما یک تعهد و میثاقی با مردم داریم که آن قانون اساسی است و همه باید به خاطر این میثاق، دولت را همراهی کنند که نمونه، شاخه و الگوی ما در این زمینه رهبری است؛ ایشان از همه دولت‌ها در همه شرایط در کنار انتقادها و نظرات کارشناسی خود، حمایت کرده‌اند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه بعضی از داوری‌ها و قضاوت‌ها در حوزه سیاسی، منصفانه و خیرخواهانه نیست، گفت: کسانی که از ابتدا با جمهوری اسلامی و انقلاب مخالف بودند، با دولت‌ها نیز مخالف هستند و استانداران باید در برابر اقدامات آنان، مقاومت و با آنان برخورد کنند.

ایجاد امید و همراهی با رهبری عملکرد دولت در حوزه برنامه ای و سیاستی

وی آگاهی دادن به مردم را یکی دیگر از وظایف استانداران نامید و گفت: متاسفانه در این زمینه کوتاهی‌هایی صورت می‌گیرد. عملکرد دولت در حوزه‌ برنامه‌ای و سیاستی، ایجاد امید و همراهی با رهبری است اما از بیرون طوری تلقی می‌شود که به دنبال کار مردم نیست یا با رهبری زاویه دارد.

استانداران از عملکرد دولت دفاع کنند

وزیر کشور تاکید کرد: ممکن است این قضاوت‌ها را برخی از مخالفین بزنند اما حلقه متصل اجتماعی دولت باید به مردم آگاهی دهد و در حوزه روابط عمومی نیز شما استانداران باید از عملکرد دولت دفاع کنید.

رحمانی فضلی با بیان اینکه دولت در همه فشارها موفق است، گفت: ما باید شجاعانه و با استفاده از ظرفیت‌ها، بدنه اجتماعی را با خود همراه کنیم.

زمانی قمی با رای قاطع دولت انتخاب شد

وی همچنین در خصوص انتخاب استاندار مرکزی گفت: استانداران با نگاه اعتدالی و با هماهنگی با سایر دستگاه‌ها انتخاب می‌شوند، اما آخرین حرف رادولت می‌زند و این هماهنگی‌ها با نمایندگان مجلس و ولی فقیه صورت می‌گیرد.

وزیر کشور با بیان اینکه زمانی قمی با رای قاطع دولت انتخاب شده است، گفت: دولت از استاندار خود حمایت می‌کند و از تمام عناصر سیاسی منطقه نیز خواسته‌مان این است که نماینده دولت را حمایت کند.