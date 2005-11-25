به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، امين حيايي بازيگر سينما كه در حال حاضر فيلم‌هاي "عروس فراري" و "آكواريوم" با بازي او روي پرده سينماهاست، تصميم دارد در روزهاي آخر دي در تهران كنسرت بدهد.

حيايي كه پيش از اين در انيميشن "جمشيد و خورشيد" به همراه ترانه عليدوستي به اجراي قطعاتي پرداخته بود، حالا رسماً اعلام كرده است كه كنسرت موسيقي پاپ برگزار مي‌كند.

اين بازيگر سرشناس، آن طور كه خودش مي‌گويد، سال‌هاست به موسيقي علاقه دارد و در كنار فعاليت بازيگري‌اش به خوانندگي و همچنين نوازندگي گيتار نيز پرداخته است.

با انتشار آلبوم موسيقي پاپ بازيگراني چون ابوالفضل پورعرب، فتحعلي اويسي و مهران مديري و بازيگرشدن موسيقيداناني چون محمدرضا گلزار،ناصر چشم‌آذر و پيتر سليمان‌پور، به نظر مي‌رسد فضا براي فعاليت متقابل سينماگران و موسيقيدانان فراهم است.