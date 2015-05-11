به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی «ماشابانه» وزیر روابط و همکاری‌های بین‌المللی آفریقای جنوبی و هیات همراه با حضور در پارلمان کشورمان با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

راه‌های توسعه همکاری‌های فیمابین در عرصه‌های مختلف به ویژه همکاری‌های اقتصادی، برطرف کردن موانع و مشکلات موجود در این مسیر و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله مبارزه با تروریسم مهمترین مسائل مورد بحث و تبادل‌نظر در این دیدار بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در این دیدار مناسبات ایران و آفریقای جنوبی را برخوردار از یک مبانی استوار و رو به رشد و دارای ظرفیت‌های فراوان خواند و گفت:‌ جمهوری اسلامی ایران بعد از سقوط نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی همواره از روابط دوستانه دو کشور در همه عرصه‌ها استقبال کرده است و در این چارچوب همکاری‌های نزدیکی میان تهران و پرتوریا شکل گرفته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه حل پاره‌ای مشکلات و موانع در مسیر توسعه همکاری‌های اقتصادی- تجاری میان دو کشور را از جمله تنظیم سازوکارهای بانکی و مالی مناسب، ضروری خواند و افزود: حل این مشکلات می‌تواند همکاری‌های اقتصادی- تجاری میان دو کشور را همپای مناسبات سیاسی خوب میان ایران و آفریقای جنوبی گسترش و توسعه دهد.

لاریجانی با اشاره به جایگاه ممتاز و تاثیرگذار دو کشور در آسیا و آفریقا گفت: همکاری میان ایران و آفریقای جنوبی برای حل بسیاری از مشکلات منطقه‌ای و جهانی می‌تواند نتایج بسیار مثبت برای صلح و امنیت پایدار در منطقه و جهان داشته باشد.

لاریجانی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در این مذاکرات همواره جدی و مصمم بوده است، تصریح کرد: در صورت برطرف شدن پاره‌ای مزاحمت‌ها و صداقت و جدیت طرف‌های مقابل این مذاکرات می‌تواند به نتایج مورد نظر دست یابد.

وی در ادامه تاکید کرد: راهی جز همکاری و سازماندهی بین‌المللی برای مقابله با مشکلات منطقه‌ای و جهانی وجود ندارد.

در ادامه این دیدار «ماشابانه» وزیر روابط و همکاری‌های بین‌المللی آفریقای جنوبی نیز ضمن ابراز خرسندی از سفر به ایران از کمک‌های کشورمان به آفریقای جنوبی در طول سال‌های پس از فروپاشی نظام آپارتاید قدردانی کرد و گفت: با توجه به جایگاه مهم و تاثیرگذار ایران در منطقه و جهان توسعه مناسبات همه‌جانبه سیاسی و اقتصادی و منطقه‌ای با ایران خواست رهبران آفریقای جنوبی است.

وی با بیان اینکه کشورش از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران زیان‌های فراوانی دیده است، ادامه داد: باید با برنامه‌ریزی مناسب همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان تهرن و پرتوریا را متناسب با همکاری‌های سیاسی فیمابین توسعه و گسترش داد و آفریقای جنوبی در این مسیر آماده اتخاذ هرگونه سازوکار لازم از جمله تمهیدات مالی و بانکی است.

وزیر روابط و همکاری‌های بین‌المللی آفریقای جنوبی در ادامه با اشاره به بحران یمن با بیان اینکه هیچگاه راه‌حل‌های نظامی برای حل مشکلات موفق نبوده است، گفت: آفریقای جنوبی با هرگونه رویکرد مسلحانه برای حل و فصل اختلافات مخالف است و متعهد است تنها با دیپلماسی و گفت‌وگو می‌توان مشکلات موجود را برطرف کرد.

وی با بیان اینکه کشورش در این چارچوب مذاکراتی را با اتحادیه عرب برای حل و فصل سیاسی بحران یمن آغاز کرده است، افزود: اتخاذ رویکرد مسلحانه می‌تواند آثار نامطلوب و زیانباری از جمله گسترش ناامنی و تروریسم در منطقه و جهان به دنبال داشته باشد.

«ماشابانه» خطر تروریسم را خطری جهانی خواند و افزود: با توجه به دیدگاه‌های مشترک ایران و آفریقای جنوبی در زمینه مبارزه با تروریسم دو کشور می‌توانند همکاری‌های خوبی داشته باشند.