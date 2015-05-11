به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سفر فرانسوا اولاند به کوبا یک روزه بوده و وی در این سفر با «رائول کاسترو» رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو می کند.

اولاند اولین مقام غربی است که پس از تغییر سیاست های آمریکا در قبال کوبا، به هاوانا سفر می کند.

در اوایل سال جاری میلادی آمریکا با اعلام اینکه سیاست های ۵۰ ساله این کشور برای به انزوا کشاندن کوبا نتیجه بخش نبوده، از تغییر سیاست های واشنگتن در قبال هاوانا خبر داد.

اولاند در مورد سفر خود به کوبا گفت: هدف از این سفر آن است که به مردم کوبا بگوئیم که فرانسه در میان کشورهای اروپایی و همچنین کشورهای غربی اولین کشوری است که که اگر کوبا بخواهد به سمت گشایش و بهبود روابط با سایر کشورها گام بردارد در کنار هاوانا می ایستد.

رئیس جمهور فرانسه همچنین عنوان داشت که لغو تحریم های چندین ساله آمریکا علیه کوبا به بهبود اوضاع اقتصادی این کشور کمک می کند.