به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشکده علوم پزشکی آبادان، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان اظهار کرد: نیمه شب گذشته با تلاش و پیگیری دو تکنسین فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان شاغل در هندیجان و مامای همراه آنها، نوزاد هندیجانی در آمبولانس متولد شد.

شهرام مقام در همین خصوص اضافه کرد: مادر باردار این نوزاد ساعت ۲۳ و ۱۰ دقیقه از بیمارستان شهدا هندیجان به سمت ماهشهر اعزام شده بود که در فاصله ۲۷ کلیومتری این شهرستان شرایط زایمان برای وی مهیا می شود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان ادامه داد: زایمان مادر یادشده در آمبولانس انجام شده و مادر و فرزند پسر وی در سلامتی کامل به بیمارستان حاجیه نرگس معرفی ماهشهر منتقل شدند.

