پاپ از هماهنگي ديني بنگلادش در راستاي تحقق خير مشترك قدرداني كرد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، رهبر كاتوليكهاي جهان در ديدار خصوصي با مرشد خان، وزير امور خارجه بنگلادش در كتابخانه خود در واتيكان گفت: من در دعاي خود همواره مردم بنگلادش را درخاطر خواهم داشت.

خان در اين ديدار درود رئيس جمهور و نخست وزير بنگلادش را به عاليترين مقام كليساي كاتوليك تسليم كرد.

وزير امور خارجه بنگلادش ضمن تقدير از اظهارات پاپ درباره بنگلادش گفت: دولت تعهدات قانوني خود را محقق مي كند تا آزادي كامل ديني و ديگر انواع حقوق بشر را براي تمام جوامع ديني بنگلادش فراهم كند.

وي افزود: اين امر باعث مي شود مسلمانان، مسيحيان، هندوها و بوداييها هماهنگ بايكديگر زندگي كنند.

خان تأكيد كرد: مشكلات بسياري در دنيا به دليل فقدان تساهل و درك ديگر ديدگاهها وجود دارند. پاپ به واسطه اقتدار خود از لحاظ اخلاقي مي تواند نقش برجسته اي در ترويج درك ميان فرهنگها و مردم ايفا نمايد.

براساس گزارش اينديپندنت، خان با كاردينال سودانو، همتاي خود در مقر پاپ ديدار كرد.

كاردينال سودانو، وزير خارجه واتيكان نيز وضعيت اقليتهاي ديني بويژه جامعه مسيحي در بنگلادش را مطلوب توصيف كرد.

خان ضمن استقبال از اظهارات كاردينال سودانو درباره راههايي كه مي توان در راستاي درك بين المللي و گفتگوي بين اديان به كار برد صحبت كرد.

ديدار ميان وزير امور خارجه بنگلادش و مقامات عالي كليساي كاتوليك در واتيكان اواخر هفته گذشته صورت گرفت.

