محمد قاصد اشرفی رییس انجمن سینماداران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه انجمن سینماداران این روزها بیشتر به دنبال اکران فیلم ها و تقسیم بندی گروهای سینمایی و سر و سامان دادن به نمایش فیلم های در گروه های سینمایی است، گفت: یکی از مهمترین مشکلاتی که انجمن سینماداران سال ها است با آن دست و پنجه نرم می کند، مساله ماهیت سالن‌های سینمایی است.

سینماها از مزایای ملک فرهنگی بی بهره هستند

وی با اشاره به اینکه مشکل ما این است که نمی دانیم تکلیف سینماداران و ملکی که به عنوان سینما در دست داریم چیست، بیان کرد: سینماها را به عنوان یک ملک فرهنگی معرفی می کنند ولی مزایای فضای فرهنگی را برای صاحبان آن فراهم نمی کنند. اگر سالن های سینما از جمله ملک های فرهنگی به شمار می رود چرا نباید از مزایای فرهنگی استفاده کنیم و چرا تکلیف ما را در این مورد روشن نمی کنند.

این مدیر سینمایی تاکید کرد: اکثر سینماداران قبل از این که بدانند قرار است قانون فرهنگی شدن سالن های سینمایی وضع شود، زمین مورد نظر خود را خریداری کردند و در آن سالن سینما احداث کردند تا بتوانند در نهایت براساس حقوق مادی و معنوی از آن بهره برداری کنند.

وی توضیح داد: متاسفانه سال ها است که حقوق مادی و معنوی سالن داران سینمایی از آن ها سلب شده است و هرچند ما به عنوان مالکان سالن های سینما شناخته می شویم اما هیچ حقی برای تصمیم گیری درباره ملک خود نداریم.

رییس انجمن سینماداران در پاسخ به این پرسش که آیا به تناسب فضای فرهنگی سینما، فضای تجاری برای بهره برداری در اختیار سینماداران قرار نگرفته است؟ گفت: ما تنها شنیده ایم که شورای شهر و شهرداری تهران، بارها اعلام کرده اند که مالکان سینماها به تناسب فضای فرهنگی که در اختیار جامعه گذاشته اند می توانند از فضای تجاری استفاده کنند، اما این مساله تنها در حد حرف بوده و هیچ گاه اجرایی نشده است.

وی تاکید کرد: برای حل این مشکل بارها از مهدی چمران رییس شورای شهر تهران و محمدباقر قالیباف شهردار تهران تقاضای ملاقات حضوری کردیم تا بتوانیم رو در رو مشکلات خود را بیان کنیم.

این مدیر سینمایی با اشاره به اینکه مسائلی در حوزه مالکیت فرهنگی بیان می‌شود که اجرایی نمی‌شود، گفت: به عنوان مثال شهرداری بارها اعلام کرده که برای فعالیت های فرهنگی از جمله سینماها هیچ عوارض و مالیاتی دریافت نمی کند، اما همین چند روز پیش نامه ای به دست من رسید که در آن تاکید کرده بود باید هرچه سریعتر عوارض مشخص شده در نامه را به شهرداری پرداخت کنم.

قاصد اشرفی بیان کرد: اگر واقعا و براساس قانون، سینماداران می توانند از فضای تجاری استفاده کنند، یک بار برای همیشه این مساله را به صورت قانونی و رسمی اعلام کنند تا ما هم دیگر دچار مشکل نشویم.

سرمایه سینماداران به یک چهارم ارزش واقعی رسیده است

وی ادامه داد: سینماهای ایران تا قبل از سال ۱۳۶۹ به عنوان ملک تجاری به شمار می رفت، اما ناگهان تمام سینماهای کشور به عنوان ملک فرهنگی در نظر گرفته شد. این درحالی است که دولت تنها زمانی می تواند یک سینما را به عنوان ملک فرهنگی انتخاب کند که آن را خریداری کند. سینماداران ملک خود را به عنوان یک ملک تجاری خریداری کرده اند اما در چنین شرایطی سرمایه سینمادار به یک چهارم سرمایه اصلی خود رسیده که این یک ضرر بزرگ برای سینمادار است.

رییس سینما «ماندانا» بیان کرد: اگر دولت ملک های تجاری سالن های سینمایی را به ملک فرهنگی تبدیل کرده باید امتیازاتی را هم برای آنها فراهم کند. در کنار آن شهرداری نیز باید برای سینماها امتیازاتی را در نظر بگیرند.

وی تاکید کرد: نباید فراموش کرد که در حوزه سینما بی مهری هایی صورت می گیرد و ما از شهرداری، شورای شهر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار داریم که از سینما حمایت کنند.

رییس انجمن سینماداران در پایان گفت: من به عنوان یک سینمادار ۳۶ سال است در حوزه سینما و سینماداری فعالیت می کنم، عده ای از دوستان هستند که نزدیک به ۷۰ سال است که سرمایه خود را بدون هیچ سودی در حوزه سینماداری هزینه کرده اند و بیشتر از همیشه در حال ضرر کردن هستند.