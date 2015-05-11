مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی سایپا برابر استقلال صنعتی خوزستان در هفته بیست و نهم لیگ برتر، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: استقلال تیم جوان و با انگیزه‌ای است و بازیکنانش از هر نظر آماده بودند. ما ابتدا دو گل از حریف جلو بودیم ولی آنها جبران کردند. در ۲۰ دقیقه پایانی بر بازی مسلط شدیم و توانستیم در دقیقه ۹۰ گل برتری را به ثمر برسانیم.

وی افزود: باید بگویم استقلال تیم واقعا خوبی است. این تیم مربی جوان و خوش ذوقی دارد. باید به عبدالله ویسی (سرمربی استقلال) تبریک گفت. امیدوارم آنها بتوانند خودشان را در لیگ حفظ کنند.

سرمربی سایپا تاکید کرد: با این حال متاسفانه تمام معیارهای فوتبال ما روی برد و باخت است. نتیجه گرایی مصیبت فوتبال ما شده است و من نگران سرخوردگی مربیان جوان هستم.

جلالی درباره بازی هفته آینده تیمش برابر سپاهان که یک پای قهرمانی لیگ است، گفت: مطمئن باشید آنجا هم بازی خوب و سرفرازانه‌‌ای خواهیم داشت.

وی در خصوص استعفایش از سرمربیگری سایپا برای فصل آینده و تاثیرش در این تیم، خاطرنشان کرد: ما واقعا تیم خوب و قابل احترامی داریم. بازیکنان ما هم از نظر فنی و هم از نظر رفتاری نمونه و شایسته تقدیر هستند. به هر حال مسیر فوتبال، مثل اتوبان نیست که تخت گاز برویم. مسیر فوتبال پر فراز و نشیب است و آنهایی موفق می‌شوند که آرامش درون تیمی خود را حفظ کنند.

سرمربی سایپا در پاسخ به این سئوال که «آیا باشگاه با استعفای او برای فصل بعد موافقت کرده است یا خیر؟» تصریح کرد: من یک جلسه با مدیرعامل باشگاه داشتم ولی تمرکز ما فعلا روی بازی با سپاهان است تا بعد از آن ببینیم چه می‌شود.

جلالی درباره اینکه آیا ممکن است در سایپا بماند، گفت: خودم هم از باشگاه خواستم فعلا تمرکز روی بازی با سپاهان باشد و بعد از آن درباره فصل بعد صحبت می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم.

سرمربی سایپا در پایان درباره درخواست این تیم برای بازگشت به تهران، گفت: این یک موضوع مدیریتی است و در حیطه اختیارات من نیست ولی یکسری مشکلات بین باشگاه سایپا و کرج وجود دارد که هیچ کس هم برای حل آن قدم بر نداشت. طبیعی است که وقتی یک زخم به مدت طولانی باقی بماند، در نهایت منجر به قطع عضو شود.