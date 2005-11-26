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۵ آذر ۱۳۸۴، ۱۰:۳۸

رئيس منطقه 3 دانشگاه پيام نور در گفتگو با "مهر" :

هفتاد درصد از اساتيد منطقه 3 پيام نور مدعو و حق التدريسي هستند

هفتاد درصد از اساتيد منطقه 3 پيام نور مدعو و حق التدريسي هستند

رييس منطقه 3 دانشگاه پيام نور گفت: منطقه 3 دانشگاه پيام نور در نظر دارد، سال آينده جهت آموزش دانشجويان در كليه مراكز منطقه، دستياران آموزشي استخدام كند.

دكتر "عبدالعلي منصف" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: دستياران آموزشي افرادي با مدرك فوق ليسانس از دانشگاه هاي معتبر هستند. اين افراد با معدل هاي بالا و سابقه آموزشي در حين تحصيل مي توانند به عنوان كارمند علمي در دانشگاه هاي پيام نور استخدام شوند.

رييس منطقه 3 دانشگاه پيام نور تصريح كرد: تعداد اعضاي هيات علمي اين منطقه نسبت به برخي از مناطق مناسب است. اما به طور كلي منطقه 3 دانشگاه پيام نور هنوز با كمبود استاد مواجه است و به اين منظور درصدد استخدام دستياران آموزشي هستيم.

وي در ادامه افزود: اين منطقه از دانشگاه پيام نور نيز مانند ديگر مناطق بيشتر اساتيد خود را از اعضاي مدعو و حق التدريسي تأمين مي كند به طوريكه 70 درصد اساتيد منطقه 3 را اينگونه اساتيد تشكيل مي دهند.

دكتر "منصف" خاطرنشان كرد: اين دانشگاه به دليل كمبود اعضاي هيات علمي تاكنون هيچگونه دوره دكتري را راه اندازي نكرده است.

کد مطلب 257783

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