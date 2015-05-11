حجت‌الاسلام والمسلمین جواد رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جلسه اخیر شورای مدیران معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه، تدوین ۱۲ واحد درسی رشته تخصصی مدیریت اسلامی سطح ۳ حوزه با گرایش مدیریت علمی - پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: این کار به ارزش ۲۰۰ ساعت درسی مربوط به مدیریت و راهبری پژوهش در رشته مدیریت اسلامی است که برای تدوین عناوین و سرفصل‌های درسی آن کمیته‌ای تشکیل شده است.

معاون پژوهش حوزه‎های علمیه استان قم با اشاره به زمان‌بندی دو هفته‌ای که برای تدوین سرفصل‌های این واحدهای درسی در نظر گرفته شده، اظهار کرد: دو هفته برای تدوین سرفصل‌های ۱۲ واحد درسی زمان محدودی است اما در عین حال تلاش می کنیم این مجموعه تدوین کنیم.

حجت‌الاسلام رفیعی هدف از تدوین این واحدهای درسی را کمک به رونق بخشی امر پژوهش ذکر کرد و افزود: تلاش می‌شود مدیران حوزوی را از مجموعه افرادی که جذب این رشته‌ها می‌شوند به تدریج انتخاب کنیم.