صدور ابلاغیه برای حفاظت از محیط زیست کارساز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر فرهادی که به همراه محمدرضا شجریان از دومین نمایشگاه سالانه تصویرگری، نقاشی با محیط زیست دیدن می کرد، با تقدیر از برگزاری چنین نمایشگاهی در فرهنگسرای نیاوران توضیح داد: اولین نکته ای که آثار این هنرمندان در ذهن من متبادر می کند این بود که مشخص می کند این افراد رفته اند و از نزدیک با ماهی و مرجان های خلیج فارس روبه رو شده اند و نهایتا احساس صادقانه خودشان را به روی بوم پیاده کرده اند. من از دیدن چند کار به ویژه اثر خانم گیزلا سینایی لذت بردم.

وی افزود: در شرایطی که به محیط زیست ما بی توجهی می شود و فرهنگ نگهداری از محیط زیست و احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست را از دست داده ایم، حرکت های اینگونه بسیار موثر است. به نظر من فعالیت های هنری و فرهنگی نسبت ابلاغیه و دستوالعمل ها کارکرد بهتری دارد.

محمدرضا شجریان نیز در این دیدار نکاتی را درباره لزوم توجه به محیط زیست و همچنین معماری فرهنگسرای نیاوران مطرح کرد. وی همچنین تاکید کرد خلیج فارس همیشه برای همه مردم ایران خلیج فارس بوده و خواهد بود.

دومین نمایشگاه سالانه تصویرگری – نقاشی به همت مینا محیطیان و هما رستمی با به نمایش گذاشتن آثاری از بزرگان نقاشی و تصویرگری همچون پرویز کلانتری، حسین محجوبی، گیزلا سینایی، قباد شیوا، بهرام دبیری، حسین ماهر، مریم مظفری، مینا غازیانی، علی ندایی، علی ذاکری، مهنوش مشیری، فاطمه رادپور، فرشید شیوا، طاهره صمدی طاری برگزار شده و تا ۲۵ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند همه روزه از ساعت ۱۰ الی ۱۹ و روزهای تعطیل ۱۴ الی ۱۹ به گالری شماره یک فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند.