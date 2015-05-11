تخلفی در هتل اسپینانس صورت نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف صبح امروز در حاشیه افتتاح سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه که در محل بوستان گفت و گو برگزار شد، با اشاره به برگزاری این جشنواره در فصل بهار، عنوان داشت: بر اساس قولی که پیش از این داده بودیم نمایشگاه گل و گیاه را در هر فصل از سال برگزار می کنیم. نمایشگاه بهاره گل و گیاه نیز یک نمایشگاه بین المللی است که هم از کشورها و شرکت های خارجی و هم از داخل کشور در آن حضور دارند.

شهردار تهران برگزاری نمایشگاه گل و گیاه را منجر به توسعه فرهنگ استفاده از گل و گیاه در منازل و صفا دادن به فضای عمومی شهر دانست و گفت: در طول چند سالی که نمایشگاه بین المللی گل و گیاه برگزار می شود، شاهد بوده ایم که هم فضای عمومی و رویکرد شهر عوض شده و هم به نگهداری گل و گیاه در منازل بیشتر اهمیت داده شده است.

به گفته قالیباف برگزاری این نمایشگاه در حوزه اقتصاد، بازار و مصرف گل نیز تاثیرگذار بوده و توانسته است سرانه بسیار ناچیز کشور در این حوزه را افزایش دهد.

وی در ادامه اظهارکرد: این سنت حسنه یکی از پربازدیدترین نمایشگاه های ما به شمار می رود که مردم در آن حضور یافته و یکی از بهترین اوقات خود را در این نمایشگاه می گذارنند. همانطور که هر شب در طول برگزاری نمایشگاه، مردم در بوستان گفت و گو حضور پیدا می کنند و این موضوع تاثیرات روحی، روانی مثبت خود را به جا می گذارد. از این رو این فضا بهترین اوقات فراغت و همچنین سالم ترین و متنوع ترین شرایطی است که برای خانواده ها فراهم می شود.

شهردار تهران در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت پرونده هتل اسپینانس در منطقه دو تهران نیز گفت: بررسی های مربوط به هتل اسپینانس انجام شده و این موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز بررسی شده است. از این رو در هتل اسپینانس واقعا تخلفی صورت نگرفته است.

وی همچنین ممنوعیت واگذاری مدیریت مصلی به شهرداری تهران را تکذیب کرد و گفت: مطالعات شهرداری تهران درباره مصلی ادامه پیدا خواهد کرد.

محمدباقرقالیباف درباره واگذاری بوستان پردیسان به شهرداری تهران بیان کرد: واگذاری پارک پردیسان به شهرداری تهران مصوبه شورای اسلامی شهر تهران شده است و طبیعتا دوستان در دولت و سازمان محیط زیست باید این کار را انجام دهند. البته شورای شهر به دنبال این نیست که تملک پارک پردیسان را در اختیار شهرداری بگذارد، بلکه می خواهد شهرداری بتواند آنجا را رونق داده و آباد کند تا مردم از این بوستان استفاده کنند و مورد استفاده عمومی قرار گیرد.

وی در پایان گفت: رویکردی که مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند اعلام کردند با این موضوع کاملا سازگاری دارد و امیدواریم این اتفاق بیفتد.