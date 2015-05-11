پیشنهاد تفکیک وزارت ورزش از جوانان فرار از مسئولیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله نوروزی ضمن اعلام جملات بالا با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان تا کنون هیچ اقدام قابل دفاعی در زمینه جوانان انجام نداده است، گفت: جوانان در کشور ما با مشکلات بسیاری در حوزه‌های اشتغال، ازدواج و سربازی دست و پنجه نرم می کنند و وزارتخانه تاکنون نتوانسته است اقدام مثبتی برای حل این مشکلات داشته باشد.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی در ادامه، ادغام دو سازمان تربیت بدنی و جوانان در سالهای گذشته را را بدون انجام کارهای کارشناسی دانست و گفت: اکنون شاهد مشکلاتی هستیم که به علت عدم کار کارشناسی و عجله در ادغام دو سازمان دچارش شده ایم.

وی در ادامه به تصمیم وزارت ورزش مبنی بر جداسازی حوزه جوانان از حوزه ورزش اشاره و مطرح کرد: حال که موضوع جوانان را با ورزش یکی کرده اند و نمی توانند از پس مسائل آن برآیند، نباید با مطرح کردن طرح جداسازی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.

با تغییر چارت، مشکلی از جوانان حل نمی‌شود

نوروزی در ادامه به وظیفه شورای عالی جوانان اشاره و اظهار کرد: این شورا که به ریاست حسن روحانی رییس جمهور تشکیل شده است، خروجی چندانی در سال ۹۳ نداشت درحالیکه اگر فعالیت های این شورا قوی تر و گسترده تر بود دیگر نیازی به طرح تفکیک وزارتخانه نداشتیم.

وی ادامه داد: با این حال به طور کلی اعتقادی به سازمان بندی ها ندارم چرا که با این شیوه مشکلی از جوانان حل نمی شود و نکته ای که در این زمینه لازم است مورد توجه قرار گیرد، برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در وزارت ورزش و جوانان برای حوزه جوانان است که حتی نیاز چندانی به بودجه هنگفت هم ندارد.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در پایان به خبرگزاری خانه ملت خاطرنشان کرد: جوانان بیشترین جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند و بیشترین مشکلات را نیز دارند لذا نباید اولویت وزارت ورزش و جوانان از حوزه جوانان صرفا به حوزه ورزش مخصوصا فوتبال معطوف شود