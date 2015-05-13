ساخت «عقربه روی ۲۲۰» منتظر آزاد شدن وقت حامد بهداد

علیرضا امینی کارگردان «بلوک ۹، خروجی۲» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این فیلم به زودی در سینماهای کشور اکران می شود، توضیح داد: اولین نمایش رسمی «بلوک ۹، خروجی ۲» در پنجمین جشنواره «فیلم شهر» است و بعد از پایان جشنواره برای اکران عمومی اقدام می کنیم.

کارگردان فیلم «هفت دقیقه تا پاییز» تاکید کرد: خوشبختانه این فیلم بدون هیچ گونه تغییر در سینماهای کشور اکران می شود.

وی با اشاره به فیلم «عقربه روی ۲۲۰» نیز توضیح داد: این فیلم نیز روزهای پایانی نگارش فیلمنامه را می‌گذراند و تا امروز تنها حضور حامد بهداد در «عقربه روی ۲۲۰» قطعی شده است. البته این بازیگر در حال بازی در پروژه های مختلف است و بعد از پایان بازی او در این پروژه ها، فیلمم را جلوی دوربین می‌برم.

امینی ادامه داد: فکر می کنم با توجه به صحبت‌هایی که با حامد بهداد داشتم، این فیلم اجتماعی که ادامه ای بر دیگر فیلم های من به شمار می رود، ۲ ماه آینده در تهران جلوی دوربین می رود.

این کارگردان در پاسخ به این پرسش که پروژه «موج کوتاه ردیف ۴۴۴» در چه مرحله است، گفت: ساخت این فیلم در داخل کشور منتفی شد و فکر می کنم به زودی آن را در یکی از کشورهای همسایه جلوی دوربین ببرم.