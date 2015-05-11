به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی که بازدید خود را از ششمین فرهنگسرای کتاب آغاز کرده بود، نمایشگاه کتاب را یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای فرهنگی در حوزه چاپ و نشر دانست که مانند رویدادهای مشابه در دیگر کشورها جایگاهی مهم و تاثیرگذار دارد.

وی با اشاره به حضور چشمگیر مردم در نمایشگاه گفت: البته این مکان برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران مناسب نیست و باید یک جای مناسب دیگر را برای میزبانی از این رویداد بزرگ فرهنگی در نظر بگیریم.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره ویژه‌برنامه‌ها و فعالیت‌های ششمین فرهنگسرای کتاب در نمایشگاه کتاب تهران اظهار داشت: در فرهنگسرا از علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی برای عضویت رایگان در کتابخانه‌های شهرداری تهران دعوت می‌کنیم. یک بخش فرهنگسرا به عرضه فعالیت‌ها و آثار موسسه نشر شهر و شهرداری تهران در حوزه کتاب اختصاص دارد و در بخش دیگر بر اساس شعار آسمان آبی، زمین پاک، غرفه‌ها و برنامه‌هایی برای بهبود فرهنگ ترافیک و تفکیک زباله از مبدا در نظر گرفته شده است.

صلاحی در ادامه با بیان اینکه ۸۰ کتابخانه تحت پوشش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فعالیت می‌کنند، گفت: به تازگی با دستور شهردار تهران ۳۰۰ کتابخانه‌ای که در اختیار معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران بود، به سازمان فرهنگی هنری واگذار و به این ترتیب مدیریت تمام کتابخانه‌های تحت پوشش شهرداری تهران یکپارچه شد.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره شبانه‌روزی شدن تعدادی از کتابخانه‌های شهرداری تهران گفت: در این زمینه به طور قطع برای پاسخگویی به نیاز تمام مخاطبان، بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم تا در صورت امکان کتابخانه‌هایی به شکل شبانه‌روزی داشته باشیم.

وی با انتقاد از انتشار آمارهای غلط درباره سرانه مطالعه افزود: چه کسی و چطور اندازه‌گیری کرده و به این نتیجه قطعی رسیده که سرانه مطالعه در ایران ۲ دقیقه، ۳ دقیقه یا ۵ دقیقه است؟ این آمار حتماً ایراد دارد. در اکثر کشورها میزان سرانه مطالعه عمومی شامل همه مطالبی است که فرد در بازه زمانی معین می‌خواند. یعنی حتی خواندن از روی تابلو‌های شهری را هم در سرانه مطالعه محاسبه می‌کنند اما برای ما این مطالعه فقط خلاصه می‌شود در خواندن کتاب‌ها کاغذی، یعنی در واقع به نظر من سرانه مطالعه مردم ایراد ندارد، این تعریف ماست که مشکل دارد.

صلاحی در پایان سرانه مطالعه در ایران را بیش از آمارهای ارائه‌شده دانست و از آمادگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای انجام پژوهشی درباره میزان مطالعه شهروندان ایرانی و انتشار نتایج آن در نمایشگاه کتاب سال آینده خبر داد.