خط دوم راه آهن بندر گز به قره تپه کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قربانی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مسافت این خط آهن ۳۷ کیلومتر با اعتبار ۹۰۰ میلیارد ریال است که با هدف کاهش فشار بار محور قدیم و بالا رفتن ضریب ایمنی در این خط ریلی و افزایش ظرفیت ریلی انجام می شود.

وی افزود: در حال حاضر سرعت قطار ها در محور بندرگز به قره تپه که به سمت ایستگاه گرگان است حول ۳۰ تا ۴۵ کیلومتر است و فشار بار نیز ۲۰ تن است که جوابگوی نیازهای استان نبود.

قربانی تصریح کرد: قرار است خط جدید ایستگاه بندرگز به قره تپه ظرف ۸ تا ۱۰ ماه با اعتبارات ملی به بهره برداری برسد که پس از اتمام خط جدید بازسازی خط قدیم نیز انجام می شود که برای بازسای خط قدیم اعتباری معادل ۷۰۰ میلیارد ریال نیاز است.

مدیر کل راه آهن شمال شرق بیان کرد: با افتتاح این خط جدید و بازسازی خط قدیم ظرفیت قطارها به دو ونیم برابر افزایش می یابد و ضریب ایمنی قطارها نیز افزایش پیدا می کند و فشار بار نیز از ۲۰ تن به ۲۵ تا ۳۰ تن افزایش می یابد.