به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران با بیان اینکه امسال نیز شاهد برپایی این نمایشگاه به بهترین نحو هستیم، گفت: براساس فرمایشات رهبری در ۱۸ اسفندماه سال گذشته ۱۴۰۰ هکتار از اراضی شهر تهران به صورت جهادی تبدیل به بوستان یاس شد. این در حالی است که شهرداری تهران آمادگی کامل دارد تا به بازسازی و ساماندهی فضاهای این چنینی در شهر بپردازد.

وی با بیان اینکه مردم تهران با توجه به فشردگی و تراکم فضا و جمعیت از فضای سبز کافی برخوردار نیستند، اظهارداشت: هر چقدر فضای سبز افزایش یابد کمک به خود مردم می شود. همچنین می توانیم در زمینه صادرات گل که به عنوان یک کالای تجاری خوب و زیبا محسوب می شود، فعالیت زیادی داشته باشیم.

چمران با بیان اینکه شهر تهران در زمانی باغ شهر بود، خاطرنشان کرد: در گذر سال ها و طی پنجاه سال اخیر دیگر از باغ شهر خبری نیست یا کمتر از آن خبرداریم یا خیلی کم از باغ شهرها باقی مانده است، اما با همت شهرداری و مردم نباید بگذاریم باغات تبدیل به سنگ ، آهن، آجر ، سیمان و ساختمان های بلندمرتبه شود تا برای شهر باقی بماند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شورای شهردوم به بحث باغات ورود نداشت، ادامه داد: مدتی دستگاه های قضایی و کمیسیون ماده ۱۴ و وزارت مسکن و شهرسازی مسوول این کار بودند و وقتی که شورا به این قضیه ورود پیدا کرد، دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این موضوع ربطی به شورا ندارد. هر چقدر هم تلاش کردیم اتفاقی نیفتاد. در نتیجه دو تصمیم گرفتیم که به جای ۶۰ درصد، ۳۰ درصد زمین ساختمان شود و از نظر ارتفاع نیز ساختمان دو برابر شود تا مالک از نظر اقتصادی زیان نکند. بدین ترتیب باغات هم حفظ شده و از آن سال به بعد این طرح اجرا می شود. به گونه ای که میزان شکایات یک پنجم شده است، اما باز این موضوع مطرح شد که ۳۰ درصد نیز آسیب رسان است اما راه حل دیگری پیشنهاد نشده است.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم فضای سبز شهر تهران را نگه داریم، باید تمامی باغات شمیرانات و باغ های منطقه ۲ و ۳ را خریداری کنیم، یادآورشد: این در حالی است که می توان بدین منظور از بین رفتن باغ ها جلوگیری کرد و اگر راهی باشد شورا از آن استقبال می کند اما وقتی قانون را به مجلس بردیم ، شورای نگهبان از آن ایراد گرفت و درنهایت این طرح به مجمع تشخیص رفت و در آنجا تصویب شد. امیدواریم در اجرای این طرح شورای شهر مورد حمایت قرار گیرد.

رییس شورا اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ایجاد فضای سبز در تهران را با شرایط بارش ۲۰۵ میلیمتری داریم، اعلام کرد: ما کشور مالزی نیستیم که باران زیادی داشته باشیم . پس حفظ باغات بدین وسیله کار شاق و مشکلی است.