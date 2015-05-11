به گزارش خبرنگار مهر، مديرکميته امداد امام خميني(ره) شهرستان مراغه دوشنبه در جمع خبرنگاران از تجلیل ۱۲۰ رابط فرهنگی این نهاد خبر داد و گفت: این مراسم در گرامیداشت هفته معلم و رابطان فرهنگی با همکاری اداره آموزش و پرورش مراغه و با هدف تقدیر از اقدامات فرهنگی مدیران مدارس برگزار شد.

ايوب هاشمیان با اشاره به اظهارات رئیس آموزش و پرورش مراغه در خصوص ارتباط موثر بین کمیته امداد و مدارس اظهار داشت: حمایت از دانش آموزان نیازمند، کمک به ارتقاء سطح تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت از طریق برگزاری کلاس های فوق برنامه و حمایت مالی از ایتام تحت پوشش از جمله موارد همکاری رابطین فرهنگی با کمیته امداد هستند.

مدیر كميته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کلیبر نیز با اشاره به تجلیل یکصد رابط فرهنگی این نهاد گفت: در این مراسم که با حضور نماینده ولی فقیه، فرماندار، نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مسئولان شهرستان برگزار شد، اقدامات فرهنگی این رابطان برای ارتقای وضعیت مددجویان در این حوزه مورد تقدیر قرار گرفت.

اکبر علیپور همچنین کرد: مشارکت در تعلیم و تربیت دانش آموزان، برگزاری کلاس های تقویتی، مشارکت در برگزاری جشن عاطفه ها و جشن نیکوکاری بخشی از زمینه های همکاری رابطان فرهنگی با کمیته امداد در طول سال بشمار می رود.