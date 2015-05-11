به گزارش خبرنگار مهر، بعد از مشکلاتی که برای پرداخت مالیات کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بوجود آمد و این مربی مدتی ممنوع الخروج شد، وزارت ورزش به فدراسیون‌های مختلف و باشگاه‌ها ابلاغ کرد که از این به بعد پرداخت مالیات قرارداد مربیان و بازیکنان خارجی بر عهده خود مربی و ورزشکار خواهد بود نه فدراسیون و باشگاه.

این قانون در حالی ابلاغ شده که بحث تمدید قرارداد خسوس کاندلاس سرمربی اسپانیایی تیم ملی فوتسال هم این روزها مطرح است و حتی شایعه مذاکره با یک مربی خارجی دیگر در صورت پاسخ منفی خسوس به گوش می‌رسد.

صرفنظر از اینکه خسوس کاندلاس قراردادش را تمدید کند و یا سرمربی خارجی جدیدی برای تیم ملی انتخاب شود، پرداخت مالیات توسط خود آنها باید در قراردادشان دیده شود که این موضوع بر دشواری‌های مذاکره و توافق با کمیته فوتسال اضافه می‌کند.