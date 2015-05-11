به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی دوشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات مربوط به حوزه برق شهرستان بناب گفت: هر چند که بدلیل عدم همکاری مناسب شهردار وقت در سال گذشته با مشکلاتی در این حوزه روبرو بودیم اما اقدامات مسوولان امور برق بناب در خصوص همکاری در جابجای تیرهای برق و تأسیسات و مسیرگشایی های مربوطه بسیار مطلوب بوده است.

وی با اشاره به وجود روحیه همکاری بین شهرداری و شورای اسلامی شهر بناب پس از انتصاب شهردار جدید این شهر تصریح کرد: امیدواریم این امر منجر به اجرای طرح زیرزمینی کردن سیستم برق شهرستان شود و نیز با توجه به حوادث مکرر در محلات دیزج و تبعات اجتماعی آن، نصب و راه اندازی هرچه سریع تر پل هوایی در این محل مهمترین انتظار مسوولان و مردم شهرستان از شهرداری و اداره برق در این خصوص است.

فرج اللهی توجه هرچه بیشتر به وضعیت روشنایی شهر و روستاهای بناب و نیز احداث ساختمان جدید اداره برق بناب بدلیل عدم پاسخگویی ساختمان موجود در مقابل حجم زیاد مراجعان را از دیگر اولویت های این حوزه دانست و اظهار داشت: شهرداری مکلف است در تفکیک اراضی حتماً محلی را برای ایجاد تأسیسات در نظر بگیرد.