رضا شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، ابتدا در مورد دیدار پرسپولیس با گسترش فولاد تبریز در هفته بیست و نهم لیگ برتر که با شکست دو بر یک سرخپوشان همراه بود، ضمن بیان مطلب فوق گفت: طبیعتا وقتی تیمی عملکرد خوبی ندارد، بازی را واگذار می‌کند. پرسپولیس هفته گذشته عملکرد چندان خوبی نداشت و بازیکنان گسترش هم با انگیزه ظاهر شدند و در پایان هم توانستند به پیروزی برسند.

وی در رابطه با عملکرد بازیکنان جوان پرسپولیس در این دیدار افزود: در حالیکه لیگ عصر جمعه این هفته به پایان می‌رسد، بازیکنان جوان پرسپولیس هم فرصت چندانی برای اثبات خود نداشتند و بهتر بود برانکو زودتر از این بازیکنان استفاده می‌کرد تا هم نیمکت آماده‌ای داشته باشد و هم این بازیکنان به آمادگی کاملی می‌رسیدند.

بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با دربی ۸۰ تصریح کرد: دربی‌ها همیشه از حساسیت بالایی برخوردار است. پرسپولیس شرایط بهتری نسبت به استقلال دارد و می‌تواند این جدال سنتی را به سود خود به پایان برساند.

وی در ادامه به خاطره‌ای از زمان مربیگری علی پروین در پرسپولیس پرداخت: علی پروین به علت حساسیت بالای این دیدار می‌گفت کل بازی‌ها را ببازید، اما دربی را ببرید تا هواداران را شاد کنید. من هم چنین اعتقادی دارم و از ته دل امیدوارم تا پرسپولیس این جدال حساس را با پیروزی پشت سر بگذارد.

شاهرودی در رابطه با پیش‌بینی‌اش از نتیجه دربی گفت: به اعتقادم پرسپولیس در این بازی با نتیجه 2 بر یک پیروز می‌شود.