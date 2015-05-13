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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۴۱

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

خاطره‌ای جالب از پروین برای بردن دربی/ برانکو به جوانان بها دهد

خاطره‌ای جالب از پروین برای بردن دربی/ برانکو به جوانان بها دهد

بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس اعلام کرد علی پروین همیشه می‌گفت کل بازی‌ها را ببازید، اما دربی را ببرید تا هواداران را شاد کنید.

رضا شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر، ابتدا در مورد دیدار پرسپولیس با گسترش فولاد تبریز در هفته بیست و نهم لیگ برتر که با شکست دو بر یک سرخپوشان همراه بود، ضمن بیان مطلب فوق گفت: طبیعتا وقتی تیمی عملکرد خوبی ندارد، بازی را واگذار می‌کند. پرسپولیس هفته گذشته عملکرد چندان خوبی نداشت و بازیکنان گسترش هم با انگیزه ظاهر شدند و در پایان هم توانستند به پیروزی برسند.

وی در رابطه با عملکرد بازیکنان جوان پرسپولیس در این دیدار افزود: در حالیکه لیگ عصر جمعه این هفته به پایان می‌رسد، بازیکنان جوان پرسپولیس هم فرصت چندانی برای اثبات خود نداشتند و بهتر بود برانکو زودتر از این بازیکنان استفاده می‌کرد تا هم نیمکت آماده‌ای داشته باشد و هم این بازیکنان به آمادگی کاملی می‌رسیدند.

بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با دربی ۸۰ تصریح کرد: دربی‌ها همیشه  از حساسیت بالایی برخوردار است. پرسپولیس شرایط بهتری نسبت به استقلال دارد و می‌تواند این جدال سنتی را به سود خود به پایان برساند.

وی در ادامه به خاطره‌ای از زمان مربیگری علی پروین در پرسپولیس پرداخت: علی پروین به علت حساسیت بالای این دیدار می‌گفت کل بازی‌ها را ببازید، اما دربی را ببرید تا هواداران را شاد کنید. من هم چنین اعتقادی دارم و از ته دل امیدوارم تا پرسپولیس این جدال حساس را با پیروزی پشت سر بگذارد.

شاهرودی در رابطه با پیش‌بینی‌اش از نتیجه دربی گفت: به اعتقادم پرسپولیس در این بازی با نتیجه 2 بر یک پیروز می‌شود.

کد مطلب 2578151

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