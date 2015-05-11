گلستان پیشتاز ارائه خدمات الکترونیک دولت در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی ظهر دوشنبه در همایش بزرگ برونسپاری خدمات به دفاتر ICTروستایی و پیشخوان دولت، اظهار کرد: اولین دفتر ICT جامع روستایی در سال ۱۳۸۳ در روستای قرن آباد تشکیل شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۸ حدود ۱۰ هزار دفتر ICT روستایی در کشور وجود داشت که بزرگترین جامعه آمار دهنده در سطح کشور هستند.

صالحی افزود: در برنامه توسعه پنجم نیز نزدیک به ۶ هزار دفتر ICTجامع روستایی به این مجموعه اضافه شده است.

وی کاهش فاصله بین شهرو روستا، کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری از روستا به شهر، کاهش سرانه مصرف سوخت و کاهش نرخ رشد بین شهرها و روستاها از فواید برونسپاری کارها به دفاتر ICT روستایی و پیشخوان دولت است.

رئیس دفاتر ICT روستایی کشور گفت: با توجه به آماری که وجود دارد ما نتوانستیم به اهداف خود برسیم و مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها باعث به وجودآمدن مشکلات فرهنگی، قومیتی و اقتصادی شده است.

صالحی خاطر نشان کرد: ارگان ها و دستگاه های متولی که به این دفاتر کمک می کردند دیگر وجود ندارد و همین باعث شده اهدافی که از این طرح وجود داشت محقق نشود.

وی ادامه داد: بعضی از خدمات اصلی به جای عرصه در روستاها در شهرها ارائه می شود و این موضوع برای روستاییان باععث سردرگمی شده است.

صالحی با بیان اینکه سال گذشته موفق به ثبت انجمن دفاترICT روستایی کشور شدیم، افزود: این انجمن برای رفع مشکلات ارگان های خدمت دهنده و الگوبرداری از خدمات استانی ایجاد شده است.

رئیس دفاتر ICT روستایی کشور با تقدیر از اینکه مدیران به این دفاتر اعتماد کرده و کار برون سپاری را انجام داده اند، گفت: روستاییان پاک ترین و با اخلاق ترین قشر جامعه هستند و رعایت قوانین و مقررات در برخورد با آن ها در این دفاتر لازم است.