بیمارستان بروجن پیشرفت ۷۰ درصدی دارد/ضرورت پیش بینی احداث پارکینگ

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پیشرفت ۷۰ درصدی بیمارستان بروجن، گفت: این پروژه در حدود ۳۰ میلیارد نیاز دارد تا به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: بیمارستان بروجن یکی از بهترین بیمارستان هایی است که در این استان در حال ساخت است.

وی تصریح کرد: با بهره برداری از بیمارستان بروجن ارائه خدمات درمانی و آموزشی در استان تکمیل تر می شود و ارائه خدمات درمانی در منطقه بروجن با کیفیت بالاتری ارائه می شود.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: بحث پارکینگ عمومی نیز در اطراف بیمارستان اندیشیده نشده است که با پیگیری ها به دنبال این هستیم که فضایی برای احداث پارکینگ عمومی در کنار بیمارستان اندیشیده شود.

گودرز امیری اذعان داشت: با اداره راه و شهرسازی استان و شهرداری بروجن هماهنگی کرده ایم که در نقشه تفضیلی پارکینگ پیش بینی شود و مشکل پارکینگ حل شود.